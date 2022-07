Lo scorso 27 giugno è stata sottoscritta, dal Procuratore Aggiunto della Repubblica (in sostituzione del Procuratore) e dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, la Convenzione di cui in oggetto, per lo svolgimento di parte del tirocinio professionale (massimo sei mesi), degli iscritti al citato Ordine, presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Brindisi.

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Brindisi e la Procura della Repubblica di Brindisi hanno dichiarato la loro disponibilità, su presupposti condivisi, ad indirizzare ed accogliere i tirocinanti Dottori Commercialisti in un percorso di formazione presso gli Uffici della Procura della Repubblica, poiché il tirocinio presso gli uffici giudiziari è stato riconosciuto come un effettivo momento di alta formazione per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Il tirocinante Dottore Commercialista e/o Esperto Contabile che intenda svolgere il tirocinio di formazione presso detti uffici giudiziari dovrà farne domanda all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Brindisi, indicando eventuali titoli aventi attinenza alle particolari caratteristiche del tirocinio (indirizzo di specializzazione, eventuali pubblicazioni, partecipazione ad incontri di studio o convegni).