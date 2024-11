Tante le emozioni che nella mattina del 22 novembre hanno dominato la scena durante il FLASH MOB contro la Violenza sulle Donne, tenutosi presso la suggestiva Scalinata Virgilio e organizzato dal Liceo Classico Marzolla, con la collaborazione dell’IC BOZZANO- CENTRO e del CAV CRISALIDE di Brindisi. Dopo i primi minuti di riflessione e raccoglimento, i ragazzi, hanno sceso le scale, cristallizzandosi, subito dopo, in scene di apparente violenza per poi, sciogliersi in abbracci e gesti di commovente dolcezza.

Musiche, mimiche, gestualità, voci, sguardi… tutto ha contribuito a toccare le corde del cuore per dire ancora una volta, con emozione e convinzione, no alla violenza alle donne, di quella violenza si concretizza in tante forme di sopruso e sopraffazione.

La Scuola come presidio di legalità, la formazione come promozione della consapevolezza e del rispetto, il lavoro come indipendenza, autodeterminazione e realizzazione professionale: questi i concetti salienti che sono emersi dalle parole della DS del Polo Liceale Marzolla Leo Simone Durano, prof.ssa Carmen Taurino, della DS dell’IC Bozzano-Centro, prof.ssa Marialuisa Pastorelli, del dott. Gianluca Lupo, Banca Intesa San Paolo, della dott.ssa Maria Giovanna Natali, consulente di Sviluppo Lavoro Italia e delle tre dottoresse del CAV, Veronica Pesari, Rosanna Antonante e Simona Danese.

E ancora altre performances artistiche nelle quali i ragazzi della Scuola secondaria di primo grado Marzabotto Virgilio e i liceali del Marzolla hanno dimostrato di saper coniugare testa, cuore e talento, al servizio di una causa ancora così tristemente attuale.

Una mattinata che ha toccato il cuore di tutti, una manifestazione da ricordare, che ha voluto scuotere l’intera città per ricordare come di violenza alle donne non si debba parlare ai giovani solo il 25 novembre, ma sempre, finchè soprusi come quelli che si registrano quotidianamente non cesseranno di esistere.