Buone notizie per la sanità brindisina, nel PNRR quasi 70 milioni di Euri per la sanità brindisina, a tanto ammontano gli investimenti che la asl brindisi ha previsto e che potranno essere finanziati con il piano nazionale di ripresa e resilienza per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria nella nostra provincia.

Ieri il direttore generale della asl, Flavio Maria Roseto, intervenendo a Bari, nella seconda giornata del Forum Mediterraneo in sanità, ha illustrato nei dettagli le realizzazioni previste, un pacchetto importante di interventi che consentiranno di ammodernare la sanità brindisina

Di tutto ciò si era ampiamente anticipato e discusso nell’incontro promosso dal Movimento politico Emiliano Sindaco di Puglia sulla sanità che si è tenuto ad Ostuni nel mese di Giugno ad Ostuni, e che oggi inizia a diventare realtà.

I progetti sono ripartiti su tutto il territorio provinciale e interessano sia quello strutturale sia quello tecnologico.

Per il primo sono previsti le ristrutturazioni di edifici che verranno riconvertiti in case di comunità, nuovi ospedali di comunità, e gli adeguamenti sismici delle strutture esistenti.

Nel secondo caso gli ammodernamenti che vanno dalla digitalizzazione dei due dipartimenti di emergenza urgenza e accettazione, negli ospedali Perrino di Brindisi e Camberlingo di Francavilla Fontana, alla sostituzione delle attuali apparecchiature con l’acquisto di grandi apparecchiature sanitarie (tac, risonanza magnetica, acceleratore lineare,…..)

Altra notizia positiva e che dopo l’avvio dei lavori al 1° piano della oramai denominata “piastra” dell’ospedale di Ostuni dove sarà ubicato il reparto di rianimazione, ieri il Dipartimento Promozione della Salute, Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie ha approvato in via definitiva l’ammissione a finanziamento per i lavori di completamento del piano terra della nuova piastra del P.O. di Ostuni”. per complessivi € 3.380.000,00.

Questa ratifica è importantissima poiché con questa determina regionale ora è possibile pubblicare il bando di gara per appaltare i lavori.

Nel frattempo i lavori di ristrutturazione previsti per l’ospedale di Ceglie Messapica vanno avanti secondo crono programma, e già sono visibili i miglioramenti.

Tommaso Gioia

(Consigliere del Presidente della Regione Puglia)