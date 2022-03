Tony Matarrelli è il nuovo Presidente della Provincia di Brindisi.

Prende il posto del dimissionario Riccardo Rossi.

All’esito della votazione odierna, il Sindaco di Mesagne, candidato del centrosinistra, ha superato Angelo Palmisano, Sindaco di Ceglie e candidato del centrodestra.

Matarrelli ha totalizzato 58.788 preferenze contro le 22.538 del suo rivale.

Questo il dettaglio dello scrutinio:

ELETTORI:

Fascia C: 78 elettori; 70 votanti; 8 non votanti.

Fascia D: 153 elettori; 129 votanti; 24 non votanti.

Fascia E: 83 elettori; 65 votanti; 18 non votanti.

TOTALE: 314 elettori; 264 votanti; 50 non votanti.

ANGELO PALMISANO

Fascia C: 19 voti – 7.296

Fascia D: 41 voti – 9.348

Fascia E: 14 voti – 5.894

TOTALE: 74 voti – 22.538

ANTONIO MATARRELLI

Fascia C: 50 voti – 19.200

Fascia D: 85 voti – 19.380

Fascia E: 48 1 voti – 20.208

TOTALE: 183 voti – 58.788