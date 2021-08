Stanno tornando le note in torre. Il 29 agosto il sole sorgerà sulla riserva di Torre Guaceto cullato dalla musica di un pianoforte. Quest’anno il concerto all’alba targato La ghironda e patrocinato dall’ente gestore della riserva, sarà condotto dal maestro Luca Ciammarughi.

E’ un appuntamento storico per gli amanti dell’area protetta, un concerto che mostra la riserva in un’ottica diversa da quella solita, un appuntamento unico.

L’edizione 2021 del concerto all’alba di Torre Guaceto è organizzata dall’associazione culturale La ghironda in collaborazione con il Consorzio di Gestione della riserva, l’Amministrazione comunale di Carovigno, la Regione Puglia, Marangi Strumenti Musicali e FAI Italia scuole.

Per la prima volta, domenica 29 approderà in riserva il maestro Ciammarughi, pianista, scrittore e conduttore radiofonico. Dal 2007 è in onda quotidianamente su Radio Classica con la trasmissione “Il pianista”. Ha studiato con Paolo Bordoni al Conservatorio di Milano, presso il quale si è diplomato con lode in pianoforte e con menzione d’onore in musica vocale da camera. Ha inciso numerosi dischi e suonato per istituzioni di prestigio in Europa e negli Stati Uniti. Scrive note di sala per il Teatro alla Scala e per l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

“Noi di Torre Guaceto crediamo fortemente nell’importanza che riveste il comparto cultura nel vasto ambito della tutela ambientale – ha dichiarato Rocky Malatesta, presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto -, il concerto all’alba, evento storico della riserva, ci ricorda che quando si lavora in modo responsabile e sostenibile è possibile fruire degli ambienti naturali e vivere esperienze indimenticabili”.

Info utili sull’evento: muovendo dall’area parcheggio della riserva che aprirà alle 3.30, gli utenti saranno condotti all’interno dell’area protetta a partire dalle 04.30, gli ultimi tre chilometri saranno percorsi a piedi con l’accompagnamento di guide naturalistiche. Il concerto inizierà alle 5.30. Si raccomanda di indossare abbigliamento e scarpe comodi e di portare con sé stuoie o asciugamani per la seduta a terra.

Per la prenotazione https://www.vivaticket.com/it/biglietto/m0-luca-ciammarughi/160340

COMUNICAZIONE CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO