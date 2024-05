Dopo il successo della prima edizione, ritorna il Disney Family Day, che si terrà il 2 giugno 2024 presso l’Arena 30-40 di Carovigno, Brindisi. Questa straordinaria giornata offrirà l’opportunità di rivivere i più grandi successi Disney, immergendosi in un’atmosfera incantata fatta di mascotte, spettacoli e parate.

Il Disney Family Day non deluderà le aspettative dei visitatori: ci saranno i tanto amati gonfiabili, il truccabimbi e laboratori creativi per stimolare la creatività dei più piccoli. Ma quest’anno abbiamo deciso di puntare ancora più in alto, portando due ospiti d’eccezione che renderanno l’evento indimenticabile.

Siete pronti per il Meet & Greet con Arianna Craviotto? Arianna è una talentuosa doppiatrice e content creator con un seguito sempre crescente sui social media. Con il suo format “Arianna fa le voci”, ha conquistato il pubblico di tutte le età, riportando alla vita le icone dei cartoni animati e dei film più amati. Sarà un’occasione unica per incontrare Arianna di persona e vivere un momento magico insieme a lei.

Ma le emozioni non finiscono qui! Il gran finale del Disney Family Day sarà allietato dallo spettacolo dei DisneiAmo Duet, con i talentuosi artisti Giulia Ottonello e Stefano Bersola. Questo straordinario concerto celebrerà i 100 anni di Disney, portando sul palco i capolavori più famosi e amati dal pubblico. Sarà un’esperienza unica, ricca di emozioni e canzoni da cantare a squarciagola.

L’evento inizierà alle ore 11:30 e sarà impossibile mancare. Il costo del biglietto è di €18 + d.p.p. per adulti e bambini dai 3 anni in su. Il biglietto comprende l’ingresso all’evento e tutte le attrazioni presenti dalle ore 11:30 alle ore 19:00, tra cui animazione, truccabimbi, area giochi, spettacoli, musical, photo booth, area gonfiabili, il Meet & Greet con Arianna Craviotto e il concerto dei DisneiAmo Duet. I bambini con meno di 3 anni e i diversamente abili non autosufficienti entrano gratuitamente.

Per acquistare i biglietti online, si prega di visitare il sito web ufficiale di TicketSms all’indirizzo https://www.ticketsms.it/event/Disney-Family-Day-Arena-30-40-Carovigno-02-06-2024

Non perdete l’opportunità di vivere una giornata indimenticabile in compagnia dei personaggi Disney più amati e di talentuosi artisti. Il Disney Family Day promette di regalare sorrisi, emozioni e ricordi preziosi per tutta la famiglia.