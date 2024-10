Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, il Premio Letterario Nazionale “Città di Ceglie Messapica” torna nel 2024 con un nuovo tema centrale e nuove sfide per autori e case editrici. L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, è ormai diventata un appuntamento di rilievo nel panorama culturale italiano, offrendo ogni anno un’occasione di riflessione e approfondimento su argomenti di ampio respiro, che spaziano dalla narrativa alla filosofia, dalla musica all’arte, fino a toccare ambiti come la religione e la multiculturalità.

Per il 2024, il tema prescelto è “L’Amore”, inteso in tutte le sue sfumature. Dalle complesse dinamiche dei sentimenti all’amicizia, dai legami familiari all’eros: l’amore è il motore che muove storie intime e universali, rendendo ogni narrazione unica. In un’epoca dominata dalla comunicazione digitale e dall’interazione social, il tema propone una riflessione sui sentimenti e sulle relazioni umane, esplorando come queste vengano declinate in contesti narrativi che spaziano dal romanzo tradizionale al fantasy, dalle epopee familiari a scritture sperimentali.

Possono concorrere al Premio tutte le opere letterarie edite in lingua italiana, pubblicate tra il 2023 e il 2024, e regolarmente in commercio. Le opere devono essere inviate, in dieci copie cartacee e una copia digitale in PDF, alla Segreteria Organizzativa del Premio entro e non oltre il 31 gennaio 2025. Le case editrici e gli autori che desiderano partecipare potranno trovare il modulo di iscrizione sul sito istituzionale del Comune di Ceglie Messapica (www.comune.ceglie-messapica.br.it) e inviare la propria candidatura tramite email.

A garantire la qualità delle opere selezionate è una giuria composta da figure di spicco del mondo della cultura e della critica letteraria: la commissione sarà presieduta dal Direttore Artistico del Premio – la prof.ssa Maria Antonietta Epifani – supportata da quattro specialisti: Debora de Fazio- Università della Basilicata, Antonio Farì – Conservatorio Tito Schipa di Lecce, Carlo Greppi – storico e scrittore e Graziano Gala – docente e scrittore.

In parallelo, anche per questa edizione è prevista la partecipazione della Giuria degli Studenti che quest’anno sarà formata da 20 alunni dell’Istituto “Ettore Majorana” di Brindisi, del dirigente scolastico Salvatore Giuliano, selezionati per contribuire con uno sguardo fresco e dinamico nella scelta delle opere finaliste.

Il vincitore assoluto del Premio Letterario Nazionale “Città di Ceglie Messapica” si aggiudicherà un riconoscimento economico di 6.000 euro, mentre ai finalisti verrà assegnato un gettone di presenza. La cerimonia di premiazione si terrà nella splendida cornice del centro storico di Ceglie Messapica nella prima decade di agosto 2025: un’occasione per celebrare insieme i migliori talenti della narrativa contemporanea e per condividere con il pubblico la ricchezza delle opere selezionate.

Accanto al premio principale, la quarta edizione vedrà anche il conferimento del Premio Ippocrate, un riconoscimento speciale rivolto agli operatori sanitari che si sono distinti per studi sull’importanza dell’intelligenza artificiale in medicina. Gli interessati potranno inviare le proprie pubblicazioni entro il 30 giugno 2025. Al vincitore sarà conferita una medaglia celebrativa in argento e le “chiavi” della città di Ceglie Messapica.

Ceglie Messapica è pronta a dare il via a una nuova edizione di un Premio che si distingue per la capacità di valorizzare la creatività e il pensiero contemporaneo, diventando un punto di riferimento per scrittori e lettori, oltre che per il territorio pugliese e il suo patrimonio culturale.

Come contattare il Premio Letterario Nazionale “Città di Ceglie Messapica”:

Indirizzi email: Direttore Artistico: direttoreartistico.premioceglie@gmail.com

Segreteria Organizzativa: segr.organizzativa.premioceglie@gmail.com

Ufficio Stampa: ufficiostampa.premioceglie@gmail.com

Indirizzo: Comune di Ceglie Messapica Via E. De Nicola, 2, 72013 Ceglie Messapica

Telefono: Centralino +39 0831 387001

Cellulare: 3391991602