Nella mattinata di oggi 30 agosto 2026 il Sindaco Marchionna ha incontrato il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia, nelle persone dei Consiglieri Mario Borromeo, Raffaele De Maria e Annamaria Magrì.

Il colloquio, che si è svolto in un clima di serena cordialità, ha avuto come oggetto un chiarimento delle reciproche posizioni espresse recentemente in merito al sostegno garantito dall’Amministrazione Comunale ad alcune iniziative assunte da parte di Organizzazioni notoriamente annoverabili nell’area della sinistra politica del Paese.

Il Sindaco, con riferimento alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi, ha riconosciuto che il clima di forte confronto politico sviluppatosi attorno alla vicenda può aver determinato interpretazioni non coerenti con il significato che intendeva attribuire alle proprie parole. Ha quindi precisato di non aver mai voluto mettere in discussione il ruolo di Fratelli d’Italia all’interno della coalizione, né il diritto del partito di esprimere, nel rispetto reciproco, sensibilità politiche anche differenti su specifiche questioni.

Il Sindaco ha inoltre ribadito che il Comune di Brindisi – da sempre aperto a tutte le iniziative politiche e culturali organizzate secondo le regole di civile convivenza democratica – non poteva che confermare il riconoscimento offerto a ogni forma di espressione di pensiero.

Ciò a testimonianza del dovere dell’Amministrazione Comunale di essere punto di riferimento per tutta la Città, rifuggendo da posizione di parte.

I Consiglieri di Fratelli d’Italia – pur prendendo atto di tale impostazione – hanno ribadito la loro particolare sensibilità verso temi e problemi che non fanno parte del loro bagaglio politico e culturale, rivendicando la possibilità che – in alcune occasioni – esse possano non essere allineate a quelle delle altre forze politiche della maggioranza, senza che questo assuma il significato di divaricazione politica o di sfiducia nel Sindaco e nell’Amministrazione che i Consiglieri di Fratelli d’Italia hanno sostenuto sin dalla campagna elettorale e che continuano a sostenere senza alcuna riserva.

Il proficuo e risolutivo colloquio sulle tematiche sulle quali si era sviluppato nei giorni scorsi un serrato confronto, ha consentito la ripresa dei normali rapporti di collaborazione che hanno sempre contraddistinto l’operato del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in concorso con tutti gli altri gruppi consiliari che fanno parte della maggioranza che sostiene l’Amministrazione Marchionna.

COMUNICATO STAMPA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BRINDISI