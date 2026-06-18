L’ASD Pane & Basket Brindisi, in collaborazione con l’ASD Robur-Brindisi CentroMinibasket Fabiano Ventruto Robur Brindisi, è lieta di annunciare la seconda edizione del Torneo dei Rioni – Brindisi , manifestazione cestistica che si svolgerà dal 7 al 12 luglio nella splendida cornice di Piazza Santa Teresa, nel cuore del centro storico brindisino.

Dopo il successo della prima edizione, l’evento si prepara a riportare il basket tra la gente, in uno dei luoghi più affascinanti e rappresentativi della città, trasformando per una settimana il centro storico in un’arena a cielo aperto all’insegna dello sport, dell’aggregazione e del senso di appartenenza.

La formula resterà quella che ha caratterizzato l’esordio della manifestazione: sei squadre, abbinate ai rioni di Brindisi e a sei testate giornalistiche online del territorio, si sfideranno per conquistare il titolo in un torneo che vuole celebrare l’identità cittadina attraverso la pallacanestro.

A guidare le squadre saranno Marco Esposito, affiancato da Marco Cardillo, Antonio Cristofaro, Rubino Giovanni Giovanni Rubino, Sandro Arrighi, coadiuvato da Cris Cifuentes Cristian Cifuentes, Luca Laghezza e Gabriele Castellitto, figure conosciute e apprezzate nel panorama cestistico locale.

Le testate online coinvolte nell’iniziativa saranno BrindisiReport.it, Agenda Brindisi, BrindisiTime, Newspam.it, Brundisium.net/Senza Colonne News e L’Ora di Brindisi e provincia , partner di un progetto che punta a valorizzare il territorio attraverso la collaborazione tra sport e informazione.

Anche quest’anno il Torneo dei Rioni sarà accompagnato da un importante messaggio di solidarietà e attenzione alla comunità. Grazie alla collaborazione con l’associazione Batti un colpo, infatti, sarà donato alla città un nuovo defibrillatore, contribuendo ad accrescere il numero dei dispositivi salvavita presenti sul territorio e a diffondere la cultura della prevenzione.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame tra i cittadini e i quartieri storici di Brindisi, creando un’occasione di incontro capace di coinvolgere giovani, famiglie, appassionati e turisti in una vera e propria festa dello sport.

Nei prossimi giorni saranno resi noti gli abbinamenti tra squadre e rioni, il calendario ufficiale delle gare e tutte le iniziative collaterali che arricchiranno la manifestazione.

Dal 7 al 12 luglio, Piazza Santa Teresa tornerà a essere il punto di incontro della città, dove basket, passione e appartenenza si uniranno per dare vita a uno degli appuntamenti più attesi dell’estate brindisina.