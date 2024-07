Ritorna a gran richiesta il “Tour del Salento” giunto alla sua sesta edizione , ideato e progettato dal presidente Asd Strashiddati Mario Spagnolo. Una ciclopasseggiata di ben 290 km dedicata alle vittime della strada.

A sposare l’iniziativa, ancora una volta, un folto gruppo di ciclisti pronti a sfidare le torride temperature estive a suon di pedalate. Una esperienza coinvolgente e travolgente che mira a raccogliere testimonianze, racconti e storie di vita quotidiana, non mancherà il divertimento e la voglia di stare insieme.

Voglio ringraziare – afferma il presidente Mario Spagnolo – tutti i partecipanti che come ogni anno accolgono l’iniziativa con grande entusiasmo. In particolare gruppo Staffetta (136km), gruppo Tour (290km), il B&B la Casa del Sole e il Ristorante museo Retrò Castrignano del capo, Usaclibrindisi, Colaiannimario&co, impresa De.Gi. edilizia, Bonasalus, Cbweed Brindisi di Bendetto D’Amico, Valerio e Rino autofficina, Gioffreda auto Leverano, Creditpass Brindisi, Cervellera falegnameria Francavilla F., ELLEPI Agenzia Brindisi, il team Tortuga Fabrizio Sparapane. Vorrei ringraziare anticipatamente coloro che seguiranno la nostra avventura sui vari canali social.

Si parte sabato 6 luglio con raduno dei ciclisti previsto per le ore 5:00 ai piedi della Scalinata Virgilio con rientro in città domenica 7 luglio nel tardo pomeriggio.