Dopo il grande successo della prima edizione, i Giovani Imprenditori di Confcommercio Brindisi rilanciano con un nuovo appuntamento del format “Talk About Business”, l’evento che unisce formazione, networking e concrete opportunità per chi fa impresa o sogna di farlo.

Il tema di questa seconda edizione è la Finanza Agevolata, uno strumento fondamentale per sostenere lo sviluppo imprenditoriale, spesso poco conosciuto o sottovalutato. L’incontro è rivolto a giovani imprenditori, aspiranti startupper e a chiunque voglia trasformare un’idea in un progetto reale e sostenibile.

Ospite d’eccezione sarà l’ing. Salvatore Modeo, Innovation Manager certificato e responsabile fundraising del CETMA Dishme – European Digital Innovation Hub – punto di riferimento per chi vuole innovare e costruire impresa con visione strategica e strumenti concreti.

L’appuntamento è per oggi, giovedì 27 marzo 2025, alle ore 17:30, presso l’Ostello della Gioventù di Brindisi, in via Nicola Brandi 2, uno spazio scelto non a caso: simbolo di incontro e contaminazione tra idee, passioni e nuove energie.

A seguire, spazio al networking con un aperitivo curato da Mo’ Puglia Bistrot, per favorire scambi, connessioni e collaborazioni in un clima informale e stimolante.

Posti limitati – è richiesta l’iscrizione tramite il form online:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfkVZauBu…/viewform?

Costo: 15€ – incluso aperitivo e partecipazione all’evento.

Parcheggio gratuito disponibile nei pressi del Comando della Guardia di Finanza.

Un’occasione concreta per crescere, formarsi e fare rete. Perché il futuro si costruisce insieme.