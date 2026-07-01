È tutto pronto per la seconda edizione del Torneo dei Rioni, la manifestazione che ha riportato la pallacanestro nel cuore della città e che, dopo il grande successo della passata estate, è pronta a trasformare ancora una volta Piazza Santa Teresa nel palcoscenico del basket brindisino.

Il primo atto dell’edizione 2026 è in programma questa sera, quando, al termine della cerimonia di premiazione del 1° Memorial Roberto Guadalupi, si svolgerà il sorteggio ufficiale che assegnerà a ciascuna delle sei squadre il proprio rione di appartenenza e la testata giornalistica online abbinata. Un momento particolarmente atteso che darà ufficialmente il via al conto alla rovescia verso una settimana di grande sport.

Le gare prenderanno il via mercoledì 8 luglio e si concluderanno domenica 12 luglio, nella suggestiva cornice di Piazza Santa Teresa, destinata a trasformarsi per cinque serate in un’arena a cielo aperto dove basket, spettacolo e passione si fonderanno con la bellezza del centro storico cittadino.

La formula resta quella che ha decretato il successo della prima edizione: sei squadre, i rioni di Brindisi, otto testate giornalistiche online del territorio e tanti protagonisti accomunati dalla voglia di vivere il basket come strumento di aggregazione, identità e appartenenza.

A guidare le squadre saranno Marco Esposito, affiancato da Alfredo De Rosa, Antonio Cristoforo, Giovanni Rubino, Sandro Arrighi, coadiuvato da Cristian Cifuentes, Luca Laghezza e Gabriele Castellitto, tecnici e figure di riferimento della pallacanestro brindisina.

Ad accompagnare il torneo ci saranno anche le otto testate giornalistiche partner dell’iniziativa – Agenda Brindisi, BrindisiReport, Brindisi Time, Brundisium/SenzaColonne, L’Ora di Brindisi e NewSpam/BrindisiCronaca – che racconteranno quotidianamente protagonisti, risultati ed emozioni della manifestazione, rafforzando il legame tra sport, informazione e territorio.

Il Torneo dei Rioni conferma anche quest’anno la propria vocazione sociale. Grazie alla collaborazione con l’associazione Batti un Colpo, sarà infatti donato alla città un nuovo defibrillatore, contribuendo ad ampliare la rete dei dispositivi salvavita presenti sul territorio e a diffondere la cultura della prevenzione. In questa edizione sarà la Secom di Rosario Mazzarella a donare il defibrillatore che, come da tradizione, sarà installato nel rione che si aggiudicherà il torneo.

Per gli organizzatori, ASD Pane & Basket Brindisi e ASD Robur Brindisi, il Torneo dei Rioni rappresenta il perfetto connubio tra sport e solidarietà. L’obiettivo è quello di riportare il basket tra la gente, riscoprendo il valore dei rioni e della comunità, ma anche di lasciare ogni anno un segno concreto sul territorio. Perché una manifestazione sportiva può e deve diventare anche un’occasione di crescita civile, inclusione e partecipazione.

L’organizzazione desidera rivolgere un sentito e sincero ringraziamento a tutti gli sponsor che, sin dal primo momento, hanno scelto di condividere e sostenere concretamente questo progetto, affiancandolo con entusiasmo e contribuendo in maniera determinante alla sua realizzazione. Il loro supporto rappresenta una preziosa attestazione di fiducia nei confronti di un’iniziativa che mette insieme promozione del territorio, valori sportivi, solidarietà e partecipazione.

Grazie alla sensibilità e alla vicinanza del mondo imprenditoriale è stato possibile dare continuità a una manifestazione che punta non solo a regalare spettacolo sul parquet, ma anche a lasciare un’eredità positiva alla città attraverso iniziative di carattere sociale, come la donazione di un nuovo defibrillatore. Un sostegno che testimonia come il Torneo dei Rioni sia ormai percepito come un patrimonio condiviso della comunità brindisina.

Sponsor della seconda edizione del Torneo dei Rioni

• Ance Brindisi, rappresentata dal presidente Angelo Contessa.

• Associazione Brindisi Vola a Canestro, presieduta dall’avv. Lorenzo Durano.

• Azienda Agricola Le Manzane, prestigiosa realtà vitivinicola trevigiana che ha voluto sostenere la manifestazione.

• Brinmalte, di Cosimo Buzzerio.

• Brunda, di Nico Taveri.

• Circolo Nautico “Porta d’Oriente” di Giuseppe Danese.

• De Gi Edilizia Srl, della famiglia De Giorgi.

• Emmeauto Srl, di Fernando Marino, concessionaria ufficiale BMW e MINI per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, che a breve inaugurerà il nuovo showroom Omoda & Jaecoo.

• Horeca Gestioni Srl, società proprietaria dell’Hotel Bastione.

• Intermedia Food Srl, di Tobia Nisi.

• La Bottega di Bacco, di Christian Romano.

• New Power Srl, di Roberto Quarta.

• Spina Sapori di Puglia, azienda di Oria della famiglia Spina.

• Titi Shipping, di Teo Titi.

Con il sorteggio di questa sera prenderà ufficialmente forma il tabellone della seconda edizione. Da martedì 8 luglio sarà il campo a parlare, regalando cinque serate di basket, emozioni e spettacolo in una delle piazze più belle della città.

L’invito dell’organizzazione è rivolto a tutta la cittadinanza e agli appassionati di sport: vivere il Torneo dei Rioni significa sostenere non soltanto una manifestazione cestistica, ma un progetto che unisce tradizione, identità, solidarietà e amore per Brindisi.

Il Torneo dei Rioni è pronto a ricominciare. Perché quando lo sport incontra la solidarietà e una comunità decide di fare squadra, il risultato va ben oltre il campo da gioco.