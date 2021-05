Il Partito Democratico di Carovigno ringrazia Corrado Tarantino per come ha guidato il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto negli ultimi due anni.

Evidenti i risultati raggiunti con la sua Presidenza, tanto in termini di tutela quanto in termini di valorizzazione della Riserva. Oggi, infatti, Torre Guaceto è uno straordinario attrattore turistico per l’intero territorio, un valore aggiunto inestimabile.

Le sue dimissioni confermano il suo alto senso delle Istituzioni e dimostrano cosa vuol dire mettersi a disposizione di una comunità in modo disinteressato.

In questi anni sono state gettate le basi per un rilancio ad altissimi livelli della bellissima riserva naturale di Torre Guaceto, oggi l’incertezza del futuro pesa come un macigno, visti gli appetiti di qualche personaggio politico che, volendo modificare lo statuto del Consorzio per appropriarsi di un ruolo che non potrebbe mai spettargli, si prepara all’assalto della diligenza. Il PD e tutta la comunità di Carovigno non permetterà mai questo scempio.

COMUNICATO STAMPA DEL PARTITO DEMOCRATICO DI CAROVIGNO