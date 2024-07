L’estate a Torre Guaceto si riempie di emozioni ed esperienze per vivere questo luogo di incanto nel pieno rispetto della natura che ci accoglie.

Il mare sarà protagonista delle escursioni organizzate da Thalassia per i luoghi della riserva naturale:

dal mattino alla notte si alterneranno percorsi a piedi, in bicicletta e per mare che sapranno raccontare l’anima nascosta di un luogo fatto di incanto e meraviglia.

Adatte a grandi e piccini, i percorsi A PIEDI ed IN BICICLETTA – muscolare o elettrica – prevedono un racconto leggero, che passa dalle acque dolci di Gaw Sit per giungere alla Torre di Guaceto, imponente guardiana del mare, per ascoltarne tutti i suoi segreti, dai granelli di sabbia ai suoi abitanti, dai pesci alle meravigliose tartarughe marine.

Il mare sarà un grande maestro e compagno di viaggio per i percorsi di SNORKELING e KAYAK, seguiti sempre dagli istruttori e dalle guide ufficiali che ci condurranno alla scoperta del blu Adriatico.

La notte sarà luogo di esperienze uniche, con i percorsi in bicicletta E-BIKE TO THE MOON e l’affascinate appuntamento con le VALIGIE DEI FILI INVISIBILI, un viaggio sussurrato tra poesia, natura e stelle.

Il calendario degli appuntamenti è disponibile al link https://www.cooperativathalassia.it/calendario/, in continuo aggiornamento.

Gli eventi rientrano tra le attività di tutela e promozione del patrimonio naturalistico del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto e sono realizzate da Cooperativa Thalassia che si occuperà di accogliere e guidare quanti vorranno prendere parte alle attività.

PER INFO&PRENOTAZIONI:

Le attività sono a pagamento e con prenotazione obbligatoria ai seguenti recapiti:

+39 331 927 75 79;

MAIL: segreteria@cooperativathalassia.it, Facebook: Thalassia Coop Instagram: Thalassia Cooperativa

Calendario degli appuntamenti e prenotazioni https://www.cooperativathalassia.it/calendario/

