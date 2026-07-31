Il campovolo BellamarinaFly di Torre Santa Susanna si prepara ad accogliere una giornata dedicata al volo e alla promozione del territorio. Mercoledì 6 agosto farà tappa nel Brindisino il tour aeronautico nazionale organizzato dall’associazione Piloti di Classe, che porterà in Puglia circa 20 equipaggi con velivoli ultraleggeri e di aviazione generale provenienti da tutte le regioni d’Italia.

L’arrivo degli aeromobili è previsto a partire dalle 10.30, quando il cielo di Torre Santa Susanna si animerà con gli atterraggi dei piloti partecipanti all’iniziativa. La manifestazione proseguirà con una visita guidata all’attigua cantina, dove gli ospiti potranno degustare vini biologici del territorio, alla presenza delle autorità locali.

La giornata continuerà con un pranzo conviviale in masseria, pensato per favorire l’incontro tra i partecipanti e valorizzare le eccellenze enogastronomiche del Salento. Ad accogliere i piloti ci saranno anche musica e balli tradizionali salentini, con l’obiettivo di offrire un’esperienza immersiva nella cultura, nei sapori e nelle tradizioni del territorio.

L’iniziativa punta a promuovere il Salento come destinazione turistica anche attraverso il turismo aeronautico. L’auspicio degli organizzatori è che la conoscenza diretta del territorio possa incentivare i partecipanti a tornare successivamente in Puglia per trascorrere le proprie vacanze.

L’evento rappresenta quindi un’importante occasione di promozione per il territorio brindisino, coniugando la passione per il volo con la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico locale.