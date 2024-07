Un drammatico incidente ha colpito oggi, sabato 20 luglio, la comunità del Brindisino. Mario Rutiglio, 66 anni, dipendente dell’ARIF (Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali), ha perso la vita mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio tra Ceglie Messapica e San Michele Salentino.

La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio, mentre l’incendio divorava ulivi secolari nelle campagne dell’agro di Ceglie Messapica.

Rutiglio, originario di Ostuni, stava lavorando con le forze dell’ordine per tagliare un albero e facilitare le operazioni di spegnimento del rogo che stava devastando la zona. Purtroppo, a causa del calore delle fiamme, l’albero si è spezzato, schiacciandolo fatalmente. Due colleghi di Rutiglio sono rimasti feriti nell’incidente.

Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e del personale medico, per Rutiglio non c’è stato nulla da fare. I pompieri, arrivati sul posto in pochissimi minuti, hanno tagliato il grosso tronco con una motosega, ma ogni tentativo di salvargli la vita è stato inutile.

Il Cordoglio del Presidente Emiliano:

“Una tremenda notizia colpisce tutti noi della Regione Puglia. Un esperto operaio dell’Antincendio Regionale Arif Mario Rutiglio è morto nell’adempimento del suo dovere mentre stava bonificando un bosco dopo lo spegnimento dell’incendio di un bosco nel territorio di Ostuni. Un dolore lacerante reso ancora più forte dalle modalità dell’incidente. Mario è rimasto schiacciato da un grosso albero che stava ispezionando per metterlo in sicurezza. Queste le conseguenze della irresponsabile attività di chi per dolo o colpa grave scatena questi incendi senza rendersi conto dei rischi cui espone chi deve spegnarli. La nostra vicinanza affettuosa a tutti i suoi parenti e colleghi che in questo momento sono nel dolore e nella disperazione. Mario sarebbe andato in pensione tra non molto e per tutta la sua vita ha fatto il suo lavoro con coraggio e dedizione a salvaguardia del patrimonio boschivo della nostra comunità”.