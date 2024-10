Un 72enne di Mesagne ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, dopo un incidente stradale sulla strada provinciale SP82, nel tratto che collega Mesagne a San Pietro Vernotico, per un incidente stradale.

L’uomo era alla guida di un Ape Car che, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Mesagne, i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco che hanno prestato soccorso e liberato l’uomo, che, al momento dell’arrivo delle squadre di soccorso, era ancora cosciente.

Purtroppo, poco dopo, l’uomo è stato colpito da un malore e, nonostante i tentativi del personale medico del 118 per stabilizzarlo, è deceduto.