Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio a Latiano, in provincia di Brindisi. Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita dopo essere andato a sbattere contro un palo mentre era in sella alla sua moto.

Il dramma si è consumato in via Salento, intorno alle ore 18. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia locale per gestire il traffico e condurre i rilievi necessari.

Il giovane è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi con un’ambulanza del 118, ma purtroppo le ferite riportate nello schianto si sono rivelate fatali.