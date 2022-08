Il sabato sette corse, la domenica e i festivi sei. Per tutto il mese, a partire da sabato 6 agosto, sarà implementato il servizio di trasporto pubblico urbano da Fasano verso le marine di Savelletri e Torre Canne nelle giornate di sabato, domenica e festivi. I mezzi si muoveranno come una “navetta” ed effettueranno fermate ai principali lidi presenti sul litorale che va da Savelletri a Torre Canne, per tutti i 20 chilometri della costa fasanese.

La domenica, inoltre, ci saranno 4 corse che raggiungeranno la costa passando per le frazioni di Montalbano, Pezze di Greco e Speziale, già servite nei giorni feriali dal piano degli autobus del trasporto pubblico locale vigente.

E ancora: per meglio collegare la stazione ferroviaria alla città, sono state aggiunte ulteriori tre corse per domenica e i festivi, che si sommano alle quattro corse esistenti oggi. In questo caso il percorso, con partenza da Fasano centro, passa per la stazione e Savelletri e conduce fino all’acquapark di Egnazia.

Il servizio di implementazione, che parte per la prima volta quest’anno, sarà attivo in via sperimentale e ha l’obiettivo di soddisfare la domanda di mobilità non solo dei cittadini ma anche dei tanti turisti presenti sul nostro territorio.

I servizi aggiuntivi si svolgeranno secondo gli orari allegati.

Ufficio Stampa

Città di Fasano