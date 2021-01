Per ragioni di interesse pubblico a favore dei minori e a tutela del “Diritto alla Studio” costituzionalmente garantito, l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario assicurare continuità al servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti nelle zone rurali della città. Il provvedimento è destinato alle famiglie disagiate per garantire il raggiungimento dei plessi scolastici anche dalle zone non servite dal trasporto locale urbano e, quindi, meno accessibili del territorio per studenti che frequentano le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado nel periodo gennaio – aprile 2021, nelle more di individuare soluzioni definitive.

Il servizio, già disponibile, sarà svolto a favore dei nuclei familiari residenti in zona extraurbana della città che hanno la propria residenza nel comune di Brindisi nelle zone rurali.

Le famiglie interessate devono compilare in ogni parte il modello di domanda per la richiesta del servizio pubblicato sul sito del Comune ed allegare, oltre alla documentazione richiesta sul modello stesso, in particolare, la ricevuta di pagamento del ticket dell’intero periodo gennaio – aprile 2021, se dovuto, ed inviare tutto entro lunedì 25 gennaio 2021 (cioè entro 7 giorni dalla pubblicazione dello stesso sul sito del Comune al Settore Trasporti) ESCLUSIVAMENTE a mezzo PEC del Comune di Brindisi (ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it) da pagare SOLO tramite versamento presso la Tesoreria Comunale sul Cod. IBAN del Comune, secondo i seguenti indicatori:

Fascia – valore ISEE sino a € 6.714,00 – esenzione;

Fascia – valore ISEE compreso tra € 6.714,00 sino a € 9.296,00 – Ticket di € 75,00 per tutti gli alunni di un nucleo familiare;

Fascia – valore ISEE superiore a € 9.296,00 – Ticket di € 75,00 ad alunno.

18 gennaio 2021