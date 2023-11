Si inizierà il 25 Novembre, alle ore 16.00 presso Palazzo Guerrieri con la Conferenza di presentazione del progetto “Silworkinprogress”, “Operazione cofinanziata dal POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Procedura negoziale per la creazione di Hub di Innovazione sociale Azione 3.2 (FERS) €1.500.000,00 e AZIONE 9.3 (FSE) €674.967,80”. Il progetto, realizzato grazie all’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte da parte di enti del Terzo Settore per la sperimentazione di nuovi servizi di welfare di prossimità basati sul concetto di impresa sociale per potenziare le Case di Quartiere di Brindisi, è riuscito ad avviare presso Palazzo Guerrieri uno sportello di accoglienza destinato a lavoratori, famiglie ed aziende interessate ad assumere persone con disabilità intellettiva, oltre che a formare una squadra di operatori competenti che possano svolgere le mansioni di tutoraggio lavorativo destinato alle persone disabili. L’idea ha origine dall’ormai testata metodologia AIPD, che conta ad oggi quasi 400 inserimenti di lavoratori con la Sindrome di Down in tutta Italia. Il progetto proposto vuole incentivare il territorio a considerare le persone disabili con gli adeguati pre-requisiti di autonomia come “potenziali lavoratori”, creando un Hub destinato ad offrire tutte le risposte necessarie sui diritti e i doveri di tutti gli attori interessati. Inoltre si pone l’obiettivo di creare una rosa di aziende interessate agli inserimenti, accompagnandole, grazie al personale formato, in tutto il percorso di selezione, eventuale assunzione e durante tutto il periodo contrattuale. Durante l’evento del 25 Novembre, tra l’altro in fase di accreditamento presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia, saranno condivisi i risultati del progetto e verrà data voce alle Istituzioni pubbliche e private per incentivare gli inserimenti lavorativi usufruendo della collaborazione costante del servizio appena avviato. Inoltre verrà presentato un brano musicale scritto da Gianluigi Cosi ed arrangiato da Fabio Masi sulla tematica dell’inclusione sociale, dal nome “Siamo tutti strani e uguali”.

– Successivamente sarà la volta del Natale con un concerto di apertura della stagione delle festività che si terrà il 2 dicembre alle ore 20.00 presso il Teatro Comunale di Torre Santa Susanna. Il concerto, realizzato dal Comune di Torre Santa Susanna, in collaborazione con “Jingle Band Christmas Tribute”, offrirà una serie di rivisitazioni in chiave moderna dei più celebri brani di Natale e vedrà la partecipazione degli operatori e dei ragazzi di AIPD Brindisi. Durante il concerto, ad ingresso gratuito, sarà effettuata una raccolta fondi a favore dei progetti di AIPD. Per prenotazioni è possibile inviare un messaggio whatsapp al numero 351 383 0034, oppure andare su Eventbrite al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-aipd-jingle-band-christmas-concert-754576537737?aff=oddtdtcreator&_gl=1%2A9euwcy%2A_up%2AMQ..%2A_ga%2AOTQ3NzU0NzA1LjE2OTk4ODYwODQ.%2A_ga_TQVES5V6SH%2AMTY5OTg4NjA4My4xLjAuMTY5OTg4NjA4My4wLjAuMA..

– La stagione si concluderà con ulteriori due concerti, sempre destinati a raccogliere fondi a favore di Aipd Brindisi, stavolta in stile GOSPEL, nati dalla collaborazione ormai pluriennale con l’Associazione di Promozione Sociale Brindisi Tabernacle: il 9 Dicembre alle ore 20.30 presso il Teatro Impero ed il 21 Dicembre, sempre alle ore 20.30, presso il Teatro Comunale di Torre Santa Susanna. AIPD Brindisi, ormai da tempo partner di Brindisi Tabernacle, con la quale collabora nelle raccolte alimentari per le persone in condizione di disagio economico, avrà il piacere di presenziare con i ragazzi ad entrambe queste occasioni per augurare a tutti “Gioiose Festività”. A breve ulteriori informazioni sulle prenotazioni di questi ultimi due eventi.