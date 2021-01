Il governo, con decreto del 9 dicembre 2020 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ha messo a disposizione dei Comuni fondi per la demolizione di opere abusive.

La candidatura del Comune di Brindisi all’avviso del MIT è stata disposta nell’autunno scorso con delibera di giunta comunale n. 352/2020: venivano richieste 150mila euro per l’abbattimento di un lido abusivo, un rudere di fronte all’ospedale Perrino e opere realizzate su area a rischio idrogeologico.

Le opere candidabili, infatti, erano quelle connesse ad interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire (art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), per i quali era stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti.

In particolare, l’avviso del MIT stabiliva priorità in relazione agli abusi riguardanti edifici o ampliamenti edilizi con volumetrie pari o superiori a 450 metri cubi, insistenti su specifiche aree (aree demaniali o di proprietà di altri enti pubblici; aree a rischio idrogeologico; aree sismiche; aree sottoposte a tutela paesaggistica e/o ambientale).

Sulla base dei criteri del MIT, tra l’altro coincidenti con quelli già forniti dall’amministrazione comunale con la deliberazione commissariale n. 212/2018, la giunta ha individuato n. 3 immobili da demolire:

• opere abusive realizzate su area di proprietà pubblica (Asl BR) nei pressi dell’ospedale Perrino;

• opere abusive realizzate su area ad elevato rischio idrogeologico-Canale Patri;

• opere abusive realizzate su area in parte demaniale, in parte agricola lungo la Costa Nord, sottoposta a tutela paesaggistica (lido abusivo).

Il Comune di Brindisi procederà alla previa acquisizione gratuita al patrimonio demaniale delle aree oggetto di intervento, quindi alla progettazione esecutiva e all’affidamento dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi.

La restante quota, pari ad ulteriori 150mila euro, è già stata impegnata sul bilancio dell’ente, nei capitoli relativi alle sanzioni pecuniarie comminate ai sensi dell’art. 31 comma 4bis del DPR 380/01 per i casi di inottemperanza agli ordini di demolizione impartiti dal settore Urbanistica Comunale.

La lotta all’abusivismo, connessa alla difesa del suolo, alla tutela dei beni paesaggistici e culturali, alla salvaguardia dei beni pubblici, è uno degli asset del settore Urbanistica, ed anche uno strumento di pianificazione e riordino del territorio, mediante il ripristino dei luoghi e della legittimità violata.