Sarà in edicola il prossimo 14 novembre il secondo numero stagionale del mensile di basket Trezerocinque, diretto da Mino Taveri.

In copertina uno dei personaggi principali della nuova New Basket Brindisi, Derek Willis, ala tiratrice che il ds Giofrè ha portato in estate alla corte di Frank Vitucci.

“In realtà dopo quest’inizio di stagione fantastico tutti i giocatori della Happy Casa meritavano di essere in copertina – ammette il direttore di Trezerocinque – a conferma delle capacità della società brindisina nell’andare sul mercato e ricostruire una squadra sempre all’altezza delle precedenti, se non più forte.”

Una storia tutta da leggere, quella del nativo americano originario di Louisville, che a Brindisi in poche settimane ha mostrato il suo valore tanto da suscitare già l’interesse di gran parte del basket europeo.

“Anche grazie a lui Brindisi è partita in campionato e in coppa con le marce alte – continua Taveri – smentendo subito quegli scettici per i quali Vitucci avrebbe pagato un grosso dazio dopo la partenza di Banks e Brown. In società hanno invece lavorato ancora una volta egregiamente, e la squadra ha ancora margini di crescita. Augurandoci solo che non sopraggiunga anche in questa stagione il Covid a rovinare tutto, come già sta accadendo nel basket minore, non solo brindisino.”

Questo argomento è frutto di un’inchiesta all’interno di questo numero, dove si parla anche di un recente ex biancoazzurro che ha lasciato un ottimo ricordo in città, Riccardo Moraschini, e si conosce meglio il baby-rivelazione di Champions League Ricky Visconti, altro gioiellino che con molta lungimiranza i dirigenti hanno portato a Brindisi.

Puntuali anche le consuete rubriche di Cordella, Rubino e Malerba, oltre a una analisi del recente campionato NBA concluso con la vittoria dei Lakers.

Trezerocinque sarà in edicola da sabato 14 novembre