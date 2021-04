Troppi casi di Covid. E mentre la Puglia si avvia a riapre, Mesagne chiude.

E’ di oggi l’ordinanza del Sindaco Matarrelli emessa sulle risultanze dell’incontro con il direttore di Igiene e Prevenzione della Asl di Brindisi, che impone la sostanziale chiusura di tutte le attività del centro messapico.

Questo il sunto dell’ordinanza:

IL SINDACO ORDINA

… a far data dal 24.04.2021 e fino al 02.05.2021 con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica:

– la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le Scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, comprese le scuole paritarie;

– la sospensione delle attività dei servizi educativi di gestione pubblica (Asilo Nido comunale) e privata presenti sul territorio;

– la chiusura temporanea di tutti gli impianti sportivi comunali, campetti di quartiere nonché delle aree gioco ed aree attrezzate presenti all’interno di parchi, giardini e piazze comunali;

– la chiusura dei distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, presenti sul territorio comunale, dalle ore 18:00 alle ore 05:00 del giorno successivo;

– la chiusura di tutti i mercati presenti sul territorio comunale, ad esclusione degli operatori che svolgono attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

– il divieto di stazionamento delle persone dalle ore 05.00 alle ore 22.00 nelle aree pubbliche;

RACCOMANDA

– ai titolari/conduttori di punti vendita di generi alimentari e di altri prodotti non alimentari mediante distributori automatici, ubicati sul territorio comunale, di procedere più volte al giorno alla sanificazione con prodotti a base di alcol e cloro, delle postazioni e delle apparecchiature in ogni loro componente ed il rispetto puntuale del divieto di assembramento nei pressi delle proprie attività ed il contingentamento degli accessi;

– alle Direzioni degli istituti bancari, finanziari, alle sedi postali e agli esercizi commerciali, ubicati sul territorio comunale, che hanno in uso dispositivi Pos e postazioni bancomat, di procedere più volte al giorno alla sanificazione con prodotti a base di alcol e cloro, dei dispositivi e delle postazioni bancomat in ogni loro componente;

– alla Cittadinanza tutta di recarsi presso gli uffici pubblici e privati solo nei casi strettamente necessari;

– alle associazioni che svolgono attività sportiva agonistica ed ai gestori di attività produttive consentite dai Dpcm, di osservare rigorosamente i protocolli di sicurezza anti-Covid;

L’esecuzione della presente ordinanza avverrà sotto il controllo e la verifica delle Forze dell’Ordine.

AVVERTE

…

– le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell’art. 2 DL 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, così come previsto dall’art. 4 del DL 19/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 35/2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni;