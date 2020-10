Si comunica che il match d’esordio nella fase a gironi della FIBA Basketball Champions League 2020/21, originariamente previsto mercoledì 28 ottobre in casa dei campioni in carica dell’Hereda San Pablo Burgos, è stato rinviato a data destinarsi.

I numerosi casi di positività accertati nel gruppo squadra del team spagnolo, hanno indotto al rinvio del match così come previsto da protocollo BCL.

La data di recupero della partita sarà comunicata prossimamente secondo la disponibilità delle due società.

