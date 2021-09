I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana in collaborazione con il Nucleo Cinofili CC di Modugno (BA) hanno denunciato in stato di libertà un 56enne del luogo, per detenzione di sostanza stupeface5cnte ai fini dello spaccio. In particolare, l’uomo a seguito di perquisizione domiciliare eseguita presso la sua abitazione è stato trovato in possesso di 66 grammi di hashish, suddivisi in quattro dosi, successivamente sequestrati.