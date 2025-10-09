Il 7 ottobre 2025, a seguito di un’indagine tempestiva condotta dai Carabinieri della Stazione di Carovigno, sono state arrestate due persone – un uomo di 38 anni di origine napoletana e una donna di 25 anni di origine foggiana – per il reato di truffa aggravata in concorso commessa nel pomeriggio del 7 ottobre nei confronti di una coppia del luogo con la tecnica del “finto Maresciallo dei Carabinieri”.

L’indagine è scattata immediatamente dopo la richiesta di aiuto delle vittime. I malviventi avevano architettato un piano per separare la coppia e agire indisturbati. La coppia riceveva una chiamata sull’utenza fissa di casa in cui l’interlocutore, qualificandosi come un “Maresciallo dei Carabinieri”, avvisava l’uomo che era in corso un accertamento urgente: la sua auto era stata usata da tre stranieri per una rapina in gioielleria e doveva presentarsi immediatamente in caserma a Brindisi per chiarire la sua posizione. Durante il tragitto verso Brindisi, e mantenendo un contatto telefonico costante, il finto Maresciallo convinceva l’uomo a lasciare la moglie a casa, con il pretesto di dover verificare la residenza della coppia, e ad aspettare poi una pattuglia per essere scortato in un’altra sede dell’Arma. Mentre l’uomo si recava a Brindisi, scoprendo una volta arrivato che in realtà non c’era nessun Maresciallo con quel nome, la moglie veniva ricontattata a casa. Un’altra voce maschile la invitava a consegnare immediatamente gioielli e denaro contante. Il denaro, le veniva detto, sarebbe servito a coprire le spese necessarie per scagionare il marito. Poco dopo, un complice, spacciandosi per un “funzionario del Tribunale”, si presentava alla porta, prelevava l’oro e il denaro, promettendo che li avrebbe restituiti dopo le verifiche.

La prontezza d’intervento dei Carabinieri si è rivelata cruciale. La tempestiva e intensa attività investigativa ha permesso di identificare i truffatori in pochissime ore. Determinanti sono state la dettagliata denuncia delle vittime, le dichiarazioni di un Maresciallo dei Carabinieri in congedo che si trovava a transitare nei pressi dell’abitazione e di altri testimoni, nonché l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

I due indagati sono stati intercettati e bloccati durante la fuga e si trovano ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa aggravata in concorso.

Gli stessi non sono da ritenersi colpevoli fino a quando la sua responsabilità penale non sarà accertata con sentenza irrevocabile.

Di seguito, alcuni semplici ma efficaci suggerimenti su come comportarsi per evitare spiacevoli situazioni di cui, sovente, l’ignara vittima si accorge quando ormai è troppo tardi. Tra i modus operandi criminali con cui i truffatori cercano di indurre in errore le vittime per impossessarsi di denaro contante oppure di oggetti preziosi, alcuni dei più frequenti sono:

– il falso incidente stradale: la vittima viene contattata telefonicamente da uno sconosciuto che si presenta come “avvocato” il cui cliente sarebbe asseritamente rimasto coinvolto in un incidente stradale con il nipote della persona anziana. Tale presunto avvocato suggerisce quindi all’anziana vittima di pagare una somma di denaro per risolvere rapidamente e senza ulteriori più gravi conseguenze la questione, oppure prospettando l’obbligo di pagare una presunta “cauzione” a causa del momentaneo “fermo” del nipote operato dalle forze dell’ordine. I truffatori cercano di agire quindi facendo percepire una gravità tale dell’accaduto, al punto da non consentire il tempo sufficiente per riflettere su quanto si stia effettivamente verificando;

– il finto “amico” di famiglia: talvolta i truffatori sanno come intenerire gli anziani, facendo leva sui loro sentimenti, bontà, generosità e comprensione; sentimenti genuini che gli vengono invece ritorti contro per indurli in buona fede a “regalare” somme di denaro a sconosciuti che, scaltramente entrati in possesso di alcune informazioni personali e familiari delle vittime designate e presentandosi come “amici di vecchia data” dei figli o dei nipoti, una volta carpita la fiducia dell’anziano interlocutore, lo persuadono a rivolgere un dono in contanti per poter far fronte a fittizi problemi economici, spese sanitarie dovute a gravi malattie, la perdita del lavoro o altri problemi di varia natura che, ovviamente, inducono ad un pagamento;

– un pacco postale “urgente”: l’anziano/a viene contattato/a telefonicamente da un presunto dipendente di un ufficio postale o ditta che si occupa del servizio di corriere a domicilio, il quale comunica che, a breve, un collaboratore si recherà a casa dell’anziana vittima per consegnare un pacco “urgente”, il cui destinatario effettivo sarebbe la figlia o il nipote che, per i più svariati motivi, non ha ancora potuto procedere al pagamento; causa per la quale al momento della consegna l’anziano/a dovrà imprescindibilmente corrispondere l’importo dovuto. È bene sapere che i truffatori fanno leva proprio sulla “urgenza”, in quanto induce la vittima a non esitare, instillando il dubbio che la cosa più importante sia quella di non rischiare di perdere il pacco;

– dipendenti di banca o appartenenti alle forze dell’ordine in abiti borghesi: di visite, quando si è in casa, se ne possono ricevere tante, ma non certo quelle degli impiegati di banca, i cui servizi vengono offerti solo presso gli sportelli, per corrispondenza, con carte di credito e online. Particolare attenzione, poi, a chi dice di far parte di enti benefici o religiosi, che, in modo assolutamente più credibile, preavvisano con messaggi nella buca delle lettere e di prassi non inviano volontari nelle abitazioni. O ancora, alla porta si presenta uno o più appartenenti alle Forze dell’Ordine, con un tesserino di riconoscimento a giustificare gli abiti civili? Comportamento del tutto inusuale: Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza operano presso le abitazioni in uniforme e vi giungono con auto di servizio con i colori istituzionali;

– truffe telefoniche, mediante telefonate da parte di sedicenti operatori assicurativi o con messaggi ingannevoli contenenti dei “link” che, se aperti mediante un click, consentono ai malfattori di introdursi con dei virus nei dispositivi mobili delle vittime, impossessandosi di qualsiasi tipo di dato/informazione sensibile. È bene quindi evitare categoricamente di fornire telefonicamente informazioni personali di qualsiasi tipo, soprattutto password/codici pin, nonché prestare attenzione e dubitare subito circa il contenuto di eventuali messaggi inaspettati;

– falsi venditori “porta a porta” che, proponendo l’acquisto di prodotti o lo scambio di beni di valore a condizioni stranamente vantaggiose, riescono ad aggirare gli anziani facendosi consegnare monili in oro.

Ecco quindi che bisogna alzare la guardia e, prima di lasciarsi convincere, è sempre meglio prendersi il tempo necessario per capire senza fretta se ciò che viene chiesto o proposto dagli sconosciuti sia realmente lecito. Dunque, mai fornire telefonicamente informazioni personali, anagrafiche e bancarie, così come è bene non aprire subito la porta di casa se non si è certi di chi stia bussando/citofonando. Allo stesso modo, è necessario prestare attenzione e non rischiare di farsi distrarre quando fuori casa si presentano due persone o anche più. Non solo. Curare rapporti di buon vicinato è certamente un ottimo strumento per aiutarsi a vicenda. In tutti questi casi, quando non si sa cosa fare e ci si trova da soli, può essere molto utile semplicemente telefonare ad un parente e chiedere un aiuto o, meglio ancora, chiamare i Carabinieri al numero di emergenza 112 per ricevere un immediato ausilio telefonico e per avere il supporto di una pattuglia che potrà raggiungere l’abitazione e svolgere gli accertamenti necessari. Una breve chiamata, spesso, aiuta a evitare brutte sorprese ed è per questo che anche nelle prossime settimane saranno tenuti ulteriori incontri con quante più famiglie e anziani, al fine di instaurare un confronto, in un’ottica di prevenzione del fenomeno. Infatti, soprattutto nell’ultimo periodo, sono diversi i casi di persone, anche anziane, che, grazie ai consigli ricevuti nel corso dei vari incontri, sono riuscite a evitare il raggiro.