Al via a Fasano la seconda edizione di “Turismo (è) Formazione”. Dopo il successo della prima edizione tornano i corsi di formazione gratuiti per costruire professionalità e competenze adeguate alle esigenze del settore e del territorio. L’iniziativa, anche quest’anno, è organizzata dalla Dante Alighieri ETS e promossa dal Gruppo FORTIS, con il patrocinio del Comune di Fasano e della locale Consulta del Turismo.



Questa opportunità è rivolta ai cittadini, indipendentemente dall’età o dallo stato occupazionale, che desiderano acquisire, migliorare o affinare competenze specifiche nelle lingue straniere (inglese, francese, tedesco, spagnolo e cinese), ma anche accostarsi a competenze che rientrano nel mondo della cucina (panificazione/pizzeria – gelateria/pasticceria), così come della manutenzione, dell’artigianato e degli antichi mestieri (lavori termoidraulici, lavori elettrici, installazione pannelli fotovoltaici, lavorazione del legno).



Sedi delle lezioni saranno il Laboratorio Urbano – CiaiaLab in corso Vittorio Emanuele e il Campus del Turismo situato a Masseria Notarangelo.



L’obiettivo di questa iniziativa è continuare a fornire strumenti concreti per il territorio e garantire un reale supporto al miglioramento della qualità delle competenze, un elemento essenziale in una città come Fasano caratterizzata da un forte sviluppo dell’industria turistica.



I cittadini interessati potranno compilare il form di candidatura entro l’8 novembre 2024 all’indirizzo: https://forms.gle/MqiH43auFStK6ihx8. Oppure recarsi presso il CiaiaLab – Laboratorio Urbano, Corso Vittorio Emanuele, 76 – Fasano. Tel 080 2043624. È possibile, inoltre, contattare la segreteria online del Gruppo FORTIS al numero 0804391993 – email: info@gruppofortis.eu



«Abbiamo sempre considerato strategica l’importanza della formazione nell’industria turistica – sottolinea l’Assessore al Turismo e alle Politiche Giovanili Pier Francesco Palmariggi – In questi anni la nostra amministrazione ha dimostrato un impegno significativo nell’avviare e sostenere le iniziative di formazione e orientamento al lavoro, penso al successo dei Job Days, alla collaborazione consolidata con l’ITS Turismo, alla riuscita del progetto “Punti Cardinali”. Sono tutti tasselli di un percorso che va avanti e che si fregia della collaborazione con un numero crescente di partner professionali. Questo sforzo collettivo è fondamentale per garantire un’industria turistica in crescita e sempre al passo con i temp».

Ufficio Stampa

Città di Fasano