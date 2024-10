In giro tra le vie del centro storico, per raccontare storie di grandi donne.

Venerdì e sabato a Francavilla- dopo gli incontri ed i percorsi itineranti, programmati anche a Mesagne, mercoledì, giovedì e venerdì, lungo la città- si potrà partecipare agli Eventi in calendario.

Oltre ai Convegni- tenuti da intellettuali di spicco a livello nazionale, giunti per l’occasione- ad ogni passo, mosso per piazze e strade, si incontreranno frammenti della Nostra Cultura locale che parlano di figure femminili.

L’incontro nei due paesi del brindisino si tiene in occasione del 13′ Convegno Nazionale di Toponomastica femminile. Ciò a Francavilla è il risultato di un lavoro di ricerca e riflessione della Commissione Comunale alla toponomastica- costituita per volere dell’Assessore Sergio Tatarano e per decisione del Consiglio Comunale- che per intitolare i luoghi pubblici ad illustri personalità ha intrapreso questo nuovo metodo democratico; tale Commissione è chiamata infatti ad esprimere un parere sulle proposte dei cittadini.

Andando a ritroso nel programma delle attività previste durante la settimana, sabato pomeriggio si invita la cittadinanza ad una passeggiata nella Villa Comunale, tra i vialetti del grande giardino all’italiana, intitolati a concittadini che hanno dato lustro alla nostra Francavilla. L’inversione di marcia della tendenza culturale a voler dedicare epitesi viarie, principalmente, a uomini, risale al 2019, quando i tre Istituti Comprensivi della Città degli Imperiali, parteciparono ad un concorso bandito per proporre una figura femminile meritevole di divenire memoria collettiva.

Il 1′ Istituto Comprensivo individuo’ Addolorata Spagnolo della Democrazia Cristiana; il 2′ Istituto Comprensivo penso’ alla pittrice Francesca Forleo Braida e il 3′ Istituto comprensivo partecipò con la ricerca sulla benrfattrice viscontessa spagnola, Carmela Bros radicatasi a Francavilla dopo il suo matrimonio con Giosuè Forleo, combattente al seguito dell’esercito napoleonico. Il viaggio culturale alla scoperta di donne impegnate socialmente o culturalmente, si intraprendera’ e si dipannerà con diverse, interessantissime, iniziative.

Alessandra Suma