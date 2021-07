Dopo aver annullato l’edizione 2020 del Pride a Brindisi, quest’anno i Coordinamenti del Salento e del Puglia Pride ripropongono l’evento il 21 agosto 2021.

La Parata sarà anticipata da eventi di sensibilizzazione nella Città di Brindisi e provincia dall’1 all’8 agosto nonché nell’intero territorio pugliese durante il periodo denominato “Pride Week”.

Il 21 agosto, invece, dalle 15.30 ci sarà l’adunanza presso i parcheggi del Tribunale in Via Palmiro Togliatti 114.

In questo spazio saranno allestiti banchetti delle associazioni del Coordinamento e aderenti. Inoltre, saranno presenti i carri che verranno allestiti nella mattinata. Previsti anche interventi e iniziative in preparazione alla Parata.

Verso le 18.30 inizierà la Parata che avrà il seguente percorso: Via Togliatti – Viale Aldo Moro – Corso Roma – Via Indipendenza – Corso Umberto I – Piazza Cairoli – Corso Umberto I – Corso Giuseppe Garibaldi – Viale Regina Margherita – Piazzale Lenio Flacco.

Durante la Parata Ennio Ciotta, Marco Maffei, Pupa, Tobia, Kee Ciardo e Dodo animeranno con la loro musica il carro principale.

Per tutte le persone che vogliono contribuire, offrendo la loro artisticità come dj, drag o altro, possono contattarci entro il 31 luglio all’indirizzo email info@rainbownetwork.eu. Viene prorogata alla stessa data l’opportunità di aderire al documento politico.

Al termine della Parata previsti interventi da parte delle realtà facente parte dei Coordinamenti e delle realtà aderenti al Documento Politico, nonché delle istituzioni ivi presenti.

Qualsiasi modifiche dovute anche ad eventuali e sopravvenute disposizioni concernenti le misure di contenimento del contagio da Covid-19 saranno tempestivamente comunicate.

Invariato il documento politico che troverete sulle nostre piattaforme social. In sintesi le rivendicazioni:

Per una società femminista, antirazzista, antifascista, intersezionale, aperta, solidale e curiosa, pronta allo scambio, alla conoscenza reciproca e alla condivisione.

Per la tutela della salute fisica, psichica e sociale di tutt*

Per una società senza confini

Per una lotta alle discriminazioni sul lavoro

Introduzione e potenziamento dell’educazione alla sessualità e all’affettività nelle scuole

Per l’adesione del comune di Brindisi alla rete Re.A.Dy – Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, attiva dal 2006

Complementare all’organizzazione del Pride anche la Campagna “Io Pride” la campagna di comunicazione e raccolta fondi che prevede la distribuzione a esercizi commerciali di “Pride Box” per allestire la propria vetrina e offrire ai propri clienti gadget. Per aderire all’iniziativa contattare info@rainbownetwork.eu

COMUNICATO STAMPA SALENTO & PUGLIA PRIDE