È tutto pronto per la Seconda Edizione del Premio di Eccellenza Confesercenti, in programma mercoledì 1° luglio 2026 alle ore 9:30 presso la Sala della Colonna di Palazzo Granafei‑Nervegna a Brindisi.
L’iniziativa, promossa da Confesercenti della Provincia di Brindisi, intende valorizzare le imprese che si sono distinte per qualità, professionalità e sicurezza, contribuendo in modo significativo alla crescita economica e sociale del territorio.
La selezione delle attività è stata affidata a una Commissione giudicatrice composta da figure di comprovata competenza nei rispettivi ambiti: il Prof. Massimo Guastella, Professore Associato di Storia dell’Arte Contemporanea dell’Università del Salento; il Prof. Giovanni Lagioia, Professore Ordinario di Scienze Merceologiche del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’impresa dell’Università di Bari Aldo Moro; Giusy Rosiello, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Brindisi; Emma Taveri, esperta in marketing territoriale e sviluppo locale sostenibile; e Michele Piccirillo, Presidente di Confesercenti della Provincia di Brindisi.
La Commissione ha esaminato le candidature, verificato i requisiti e individuato le imprese che saranno premiate durante la cerimonia.
I nomi delle attività selezionate saranno resi noti direttamente nel corso dell’evento. È possibile anticipare che i riconoscimenti interesseranno imprese provenienti da diversi Comuni della provincia: 6 di Brindisi, 4 di Mesagne, 3 di Fasano, 4 di Carovigno, 2 di Oria, 5 di Ostuni, 1 di San Pietro Vernotico, 1 di Ceglie Messapica, 1 di San Michele Salentino e 1 di Torre Santa Susanna. Una distribuzione territoriale che conferma la vitalità diffusa del tessuto produttivo locale e la presenza di realtà dinamiche e radicate.
Nel corso della mattinata sarà inoltre presentata la proposta di legge di iniziativa popolare “Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità”, recentemente depositata da Confesercenti nazionale, che pone l’attenzione sul ruolo strategico delle attività di vicinato nei processi di sviluppo urbano e territoriale.
Alla cerimonia prenderanno parte rappresentanti istituzionali nazionali, regionali e del territorio, esponenti del mondo economico e delle associazioni di categoria, insieme agli operatori premiati e alle comunità locali coinvolte.
L’appuntamento del 1° luglio rappresenta un momento di riconoscimento e di valorizzazione del lavoro quotidiano svolto dalle imprese della provincia, oltre che un’occasione di confronto sulle prospettive di crescita del territorio.
Tutto pronto per la Seconda Edizione del Premio di Eccellenza Confesercenti
È tutto pronto per la Seconda Edizione del Premio di Eccellenza Confesercenti, in programma mercoledì 1° luglio 2026 alle ore 9:30 presso la Sala della Colonna di Palazzo Granafei‑Nervegna a Brindisi.