È tutto pronto per la Seconda Edizione del Premio di Eccellenza Confesercenti, in programma mercoledì 1° luglio 2026 alle ore 9:30 presso la Sala della Colonna di Palazzo Granafei‑Nervegna a Brindisi.

L’iniziativa, promossa da Confesercenti della Provincia di Brindisi, intende valorizzare le imprese che si sono distinte per qualità, professionalità e sicurezza, contribuendo in modo significativo alla crescita economica e sociale del territorio.

La selezione delle attività è stata affidata a una Commissione giudicatrice composta da figure di comprovata competenza nei rispettivi ambiti: il Prof. Massimo Guastella, Professore Associato di Storia dell’Arte Contemporanea dell’Università del Salento; il Prof. Giovanni Lagioia, Professore Ordinario di Scienze Merceologiche del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’impresa dell’Università di Bari Aldo Moro; Giusy Rosiello, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Brindisi; Emma Taveri, esperta in marketing territoriale e sviluppo locale sostenibile; e Michele Piccirillo, Presidente di Confesercenti della Provincia di Brindisi.

La Commissione ha esaminato le candidature, verificato i requisiti e individuato le imprese che saranno premiate durante la cerimonia.

I nomi delle attività selezionate saranno resi noti direttamente nel corso dell’evento. È possibile anticipare che i riconoscimenti interesseranno imprese provenienti da diversi Comuni della provincia: 6 di Brindisi, 4 di Mesagne, 3 di Fasano, 4 di Carovigno, 2 di Oria, 5 di Ostuni, 1 di San Pietro Vernotico, 1 di Ceglie Messapica, 1 di San Michele Salentino e 1 di Torre Santa Susanna. Una distribuzione territoriale che conferma la vitalità diffusa del tessuto produttivo locale e la presenza di realtà dinamiche e radicate.

Nel corso della mattinata sarà inoltre presentata la proposta di legge di iniziativa popolare “Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità”, recentemente depositata da Confesercenti nazionale, che pone l’attenzione sul ruolo strategico delle attività di vicinato nei processi di sviluppo urbano e territoriale.

Alla cerimonia prenderanno parte rappresentanti istituzionali nazionali, regionali e del territorio, esponenti del mondo economico e delle associazioni di categoria, insieme agli operatori premiati e alle comunità locali coinvolte.

L’appuntamento del 1° luglio rappresenta un momento di riconoscimento e di valorizzazione del lavoro quotidiano svolto dalle imprese della provincia, oltre che un’occasione di confronto sulle prospettive di crescita del territorio.