Torna la buona musica con l’Italian Festival Blues Città di Brindisi il 17 e 18 luglio prossimi in piazzale Lenio Flacco a Brindisi che quest’anno festeggia la sua XIX edizione.

L’Italian Festival Blues, inserito nel cartellone degli eventi estivi promossi dal Comune di Brindisi, è stato presentato questa mattina nell’ambito di una conferenza stampa a cui hanno preso parte il direttore artistico, Giuseppe Albertini, e l’assessore al Turismo del Comune di Brindisi, Emma Taveri.

“Quest’anno il Festival è incentrato solo su band italiane- ha spiegato il direttore artistico Albertini- un po’ perché con la pandemia c’è stata la chiusura delle frontiere, un po’ perché ci piaceva l’idea di promuovere il blues ed il rock’n roll italiano che è veramente eccelso.

Avremo due grandi chitarristi NICK BECATTINI e MARCO DI MAGGIO, entrambi unici nel loro genere”. Con l’Italian Festival Blues Città di Brindisi entra nel vivo il cartellone degli eventi dell’estate brindisina.

“Siamo felici di supportare questo evento, anche considerato gli ospiti importanti che arriveranno in città- ha detto l’assessore comunale Emma Taveri. E’ una iniziativa che darà anche molta visibilità al territorio e che si inserisce in un calendario di eventi per la prima volta raccolti tutti in una pagina web in modo che si possa rendere attrattiva la città e che possa essere scelta come destinazione turistica”.

Il Festival che si svolgerà in due serate, il 17 e 18 luglio in piazzale Lenio Flacco a partire dalle 21.30, sarà condotto da Marco Greco. Inoltre il 18 luglio alle ore 16.00 c/o Spazio Musica Yeahjasi v.S.Chiara 2 Brindisi Marco Di Maggio, accompagnato dalla sua Di Maggio Connection, con Matteo Giannetti al Contrabbasso e Marco Barsanti alla Batteria, vi accompagnerà in un viaggio attraverso le sonorità della Roots Music americana.

Dalla fusione di generi quali Blues, Jazz, Rythm’n’Blues, Jump Blues con la musica Hillbilly, Country e Western Swing, alla nascita del Rockabilly e del Rock & Roll.

Ampia interazione con i partecipanti.

COMUNE DI BRINDISI CALENDARIO UNICO EVENTI EVENTI ESTATE 2021

XIX Italian FESTIVAL BLUES CITTA’ DI BRINDISI

piazzale Lenio Flacco ore 21.30

17 LUGLIO

apertura BARI BLUES CONNECTION

NICK BECATTINI BAND

18 LUGLIO

apertura SOUTHERN WHEAT

DI MAGGIO CONNECTION

Ingresso libero – Presenta Marco Greco