A sfidare la capolista fasanese, nell’ultima dell’anno, sarà la, neopromossa nel campionato di serie B1 Oplonti Torre Annunziata. Le campane sono reduci da quattro vittorie di fila, che hanno rilanciato in classifica le ragazze di coach Ciro Alminni. Oplonti che tra le sue fila vede la presenza di un indimenticata ex gialloblu: l’opposto Laura Biscardi che con la maglia fasanese ha contribuito alla splendida vittoria del campionato di serie B2 delle ragazze del presidente Renzo Abete. “Siamo dinanzi ad un ottima formazione – commenta coach Paolo Totero – reduce da un buon periodo grazie ad un gioco ben organizzato. Gara che richiede una grande concentrazione per evitare rischi contro un roster ben assortito soprattutto per la presenza delle sorelle Biscardi”.

Roster napoletano che tra le sua fila vede la presenza anche di Giada Biscardi schiacciatrice e autrice unitamente alla sorella Laura della vittoria della formazione napoletana nello scorso campionato di serie B2.

Pantaleo pronta e determinata anche per questo delicato impegno che chiuderà il 2024. Ultima gara dell’anno solare in corso dinanzi al proprio pubblico che certamente non farà mancare il suo calore alle proprie giocatrici. Roster al completo per coach Totero in questa gara importante contro la formazione napoletana.

Inizio gara alle ore 17:00 presso il Palazzetto dello Sport di Vigna Marina-Fasano.

Direzione arbitrale affidata ai signori Stefano Adornato e Andrea Tavano



Giada Amatori