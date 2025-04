Si chiude domenica 27 aprile alle ore 18:00, sul parquet amico del PalaZumbo, la stagione regolare della Dinamo Brindisi, che ospiterà l’Angri Pallacanestro nell’ultima giornata del campionato di Serie B Interregionale. Un appuntamento che, sebbene privo di significative implicazioni di classifica, rappresenta un’occasione speciale per la società brindisina e i suoi tifosi: sarà infatti il momento per celebrare una stagione straordinariamente positiva, culminata con la salvezza ottenuta con due giornate di anticipo e, per la prima volta nella storia della Dinamo, l’accesso ai Play-In Gold, la fase decisiva per la corsa alla promozione in Serie B Nazionale. Un traguardo storico che arricchisce ulteriormente il percorso di crescita della Dinamo Brindisi, capace di imporsi come protagonista nella prima fase del campionato grazie a compattezza, spirito di gruppo e grande entusiasmo.

L’avversario di giornata, Angri Pallacanestro, occupa attualmente la quarta posizione in classifica, già certa della qualificazione ai playoff. Si tratta di una squadra giovane, ben organizzata in tutti i reparti, guidata con grande equilibrio da coach Chiavazzo. Il collettivo campano può contare su un roster profondo e strutturato, con il talento offensivo di Martinez come terminale principale. Già all’andata, Angri ha saputo mettere in seria difficoltà la Dinamo, dimostrando intensità, ritmo e qualità su entrambe le metà campo.

La squadra vuole regalare ai propri tifosi un’ultima vittoria, per chiudere con il sorriso e con il cuore pieno di gratitudine una stagione da ricordare. Il club invita tutti i tifosi, simpatizzanti e appassionati di basket a gremire il PalaZumbo e a sostenere la squadra in questo ultimo appuntamento della regular season. Un’occasione per dire grazie a chi ha creduto in questo progetto sin dal primo giorno e per continuare, insieme, a scrivere la storia della Dinamo Brindisi.

Arbitri dell’incontro: Anselmi Francesco di Ruvo di Puglia (Ba) e Loccisano Giorgio Raffaele di Cosenza (Cs)

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi