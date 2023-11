Ieri, mercoledì 29 novembre 2023, si è riunito l’ultimo Consiglio Provinciale di Brindisi prima delle elezioni di secondo livello che si terranno domenica 17 dicembre. L’assise riunitasi in 1^ convocazione, ha esaminato e approvato tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute Consigli Provinciali del 16.10.2023 e 02.11.2023;

2. IV variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2023/2025 ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 ex Decreto del Presidente nr. 145 del 07.11.2023 – ratifica;

3. V variazione al bilancio di previsione 2023-2025 e al documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025;

4. Approvazione aggiornamento del “Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 e del Programma Biennale degli Acquisiti di Beni e Servizi 2023/2024” della Provincia di Brindisi;

5. “Riconoscimento debiti fuori bilancio in relazione a Provvedimenti esecutivi, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a), del D. L.vo, n. 267/2000”.

6. VI variazione al bilancio di previsione 2023-2025 e al documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025.

Al termine dei lavori il Presidente della Provincia Toni Matarrelli ha espresso la propria gratitudine per il lavoro svolto in questi due anni da tutti i consiglieri provinciali in un clima di serenità e collaborazione.