I Carabinieri della Stazione di Mesagne, a conclusione degli accertamenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, un 45enne del luogo, parrucchiere. In particolare, in seguito a un mirato controllo svolto con il personale Enel, i militari operanti hanno riscontrato la manomissione e il danneggiamento del misuratore del contatore in modo irreparabile del suo negozio di parrucchieria con annessa abitazione retrostante, per un consumo stimato complessivo di 135.000 kwh e un danno quantificato in circa 25.000,00 euro. L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.