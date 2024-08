Un altro significativo esempio delle eccellenze produttive e logistiche del porto di Brindisi è stato messo in mostra questa mattina con la partenza di un carico straordinario, ossia di un tubo, tecnicamente definito una “briccola”, lungo ben 82 metri e con un peso di 400 tonnellate, realizzato e movimentato dalla Scandiuzzi Steel Constructions Spa di Brindisi.

Le operazioni di carico sono avvenute questa mattina presso il porto di Brindisi, dove la briccola è stata imbarcata a bordo della nave Enough Talk, battente bandiera finlandese. Il carico è stato gestito con grande competenza dalla Briamo, l’impresa portuale incaricata delle operazioni, mentre l’agenzia marittima Titi Shipping, operativa dal 1848, ha curato le pratiche logistiche.

Non è finita qui: tra oggi e domani, la Enough Talk imbarcherà altri tre tubi di dimensioni simili, per poi salpare verso il porto di Ravenna, dove il carico sarà consegnato.

Questo evento sottolinea l’importanza strategica del porto di Brindisi, come snodo cruciale per la movimentazione di carichi eccezionali e complessi, e l’efficienza, la competenza e la sinergia delle imprese locali a testimonianza della capacità di realizzare e movimentare opere imponenti ed operazioni complesse.