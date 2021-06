UN CASTELLO DI STORIE

Teatro, Laboratori e Visite Guidate al Castello Normanno Svevo Di Mesagne

Ultimo appuntamento, giovedì 1 luglio alle ore 20.30 nell’atrio del Castello Normanno Svevo di Mesagne, con la rassegna “Un Castello Di Storie”, ideata dalla Cooperativa Thalassia in collaborazione con il comune di Mesagne e la direzione artistica di Sara Bevilacqua.

Nato grazie alla misura straordinaria Custodiamo La Cultura in Puglia, promossa da Teatro Pubblico Pugliese e Regione Puglia, questo progetto si compone di quattro appuntamenti teatrali ed altrettante attività parallele che porteranno gli spettatori alla scoperta di un luogo magico come il castello Normanno Svevo di Mesagne.

La compagnia Animalenta chiude il cartellone di eventi con lo spettacolo ZVI ZVI Rosa Luxemburg, spettacolo sull’economista, politica e rivoluzionaria nata a Zamość il 5 marzo 1871 e deceduta a Berlino il 15 gennaio 1919, che fu una dirigente socialista di prima

grandezza, stimata da diversi politici e pensatori del suo tempo tra cui Lenin, Mehring, Gramsci e tanti altri, ma che venne anche ostacolata, derisa, insultata e infine uccisa per ordine di Friedrich Ebert, dirigente del suo amato partito, la socialdemocrazia.

Attraverso le sue lettere piene di poesia viene restituita la sua immensa umanità, la sua lotta contro la guerra, la compassione che provava per tutti gli esseri viventi, il suo amore per la vita che non la abbandonò mai. In scena Antonella Ruggiero per la regia di Ilaria Cangialosi.

Prima dello spettacolo si terrà visita guidata agli spazi museali del castello Normanno Svevo.

Il biglietto (che comprende spettacolo e visita guidata) è di € 5,00.

Prenotazioni al 3494490606 o alla mail uncastellodistorie@gmail.com