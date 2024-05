Un centro di servizi territoriale per la prima infanzia: è il progetto di welfare innovativo e comunitario, promosso da ELPENDU’, consorzio fra cooperative sociali, tra le quali la Cooperativa sociale Cresciamo Insieme di Mesagne, in collaborazione con il Comune di Mesagne, l’Ambito territoriale BR4 e il Comitato territoriale Arci Brindisi.

Martedì 14 maggio 2024, al secondo piano della Scuola primaria Giosuè Carducci, si inaugura UN, TRE, SEI… CASA!, una struttura polifunzionale che si pone l’obiettivo sia di sostenere le famiglie con bambini che vivono in situazioni di disagio, sia di promuovere esperienze formative e ludico-ricreative rivolte ai bambini dai 3 ai 36 mesi, nonché di farsi luogo per tessere una rete di solidarietà diffusa.

Il progetto è finanziato dall’Impresa sociale Con i Bambini e finalizzato al contrasto della povertà educativa minorile. Scopo della proposta è dare risposte efficaci ai bisogni delle persone, garantendo ai bambini e alle loro famiglie, i diritti fondamentali legati al benessere: il diritto alla salute, alla sana alimentazione, al gioco, alla socialità.

Il centro servizi è pensato sia in forma permanente che decentrata e diffusa nei comuni dell’Ambito territoriale, con aree di attività specifiche: Emporio sociale, supporto alla genitorialità, prevenzione socio-sanitaria, attività ludiche e spazi per promuovere l’incontro e la solidarietà.

Ogni area – “stanza” – attiverà necessariamente la rete territoriale, promuovendo la collaborazione tra cittadini, imprese e terzo settore: l’intento è di promuovere una cultura dell’infanzia che, oltre ad offrire luoghi educativi plurali, sostenendo modi alternativi e integrati per affrontare la povertà educativa, alimentare e culturale, favorendo l’attivismo delle famiglie e della cittadinanza rafforzando il loro protagonismo a livello operativo e decisionale, diventando quindi comunità educante.

Consorzio tra Cooperative sociali Elpendù – Società cooperativa

Aderente, dalla sua costituzione, alla Legacoop, opera da più di vent’anni sui temi del welfare mix territoriale ed è considerata uno dei principali protagonisti pugliesi del privato sociale al servizio dei processi di gestione e di riforma che hanno interessato il ridisegno del settore dal 2000 ad oggi.

Cooperativa sociale Cresciamo insieme

Impegnata, dal 1982, nella progettazione ed erogazione dei servizi socio-educativi per l’infanzia, ha una solida esperienza nella gestione di asili nido, centri ludici, ludoteche, scuole dell’infanzia paritarie e sezioni primavera. Attiva nella progettazione finanziata con lo scopo di sperimentare servizi alla persona, promuovere percorsi per la conciliazione vita-lavoro e attivare azioni di contrasto della povertà educativa .