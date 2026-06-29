La Asl Brindisi, insieme all’Ordine degli Avvocati di Brindisi e alla sezione locale dell’Associazione Nazionale Forense, promuove un convegno dal titolo “Profili attuali in materia di responsabilità civile e penale nel settore sanitario”, che si terrà a palazzo Granafei-Nervegna nell’aula “G. Strada” il 3 luglio 2026.

L’evento, accreditato in materia ordinaria per la formazione professionale, vuole offrire a medici, avvocati, amministratori sanitari e a tutti gli operatori del settore un momento di aggiornamento e confronto sulle più recenti novità normative e giurisprudenziali che riguardano la responsabilità del professionista sanitario e delle strutture ospedaliere.

I lavori saranno aperti dai saluti delle autorità coinvolte nell’organizzazione: Daniela Faggiano, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi, Fernando Palermo, segretario dell’Associazione Nazionale Forense della sezione di Brindisi, Maurizio De Nuccio, direttore generale della Asl Brindisi, e Loredana Carulli, direttrice amministrativa dell’ente. A coordinare e guidare i lavori sarà Gabriele Garzia, dirigente responsabile del Contenzioso nell’ufficio legale della Asl Brindisi, che farà anche da moderatore.

La mattinata si concentrerà sulle ripercussioni della riforma Cartabia nel panorama della responsabilità medica. Andrea Lanzilao, direttore della Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, analizzerà nel dettaglio come la riforma abbia ridisegnato gli strumenti di tutela del paziente, con particolare attenzione alla mediazione civile in ambito sanitario e alla possibilità, per il paziente, di esperire azione diretta nei confronti del medico. A seguire, Gabriele Garzia entrerà nel cuore della pratica operativa, illustrando le proposte di conciliazione previste dall’articolo 185 bis del Codice di Procedura Civile, il funzionamento e il ruolo del comitato di valutazione sinistri, nonché i meccanismi dell’azione di rivalsa che la struttura sanitaria può esercitare nei confronti del professionista responsabile.

Nel pomeriggio il focus si sposterà sugli aspetti penali e assicurativi della materia. Domenico Valletta, presidente dell’Associazione Nazionale Forense di Brindisi, esaminerà la posizione di garanzia che gravita sul medico, una questione fondamentale per comprendere quando e in quali circostanze il professionista possa essere chiamato a rispondere penalmente delle proprie scelte cliniche. A fare il punto sulla giurisprudenza più recente in materia di responsabilità penale del medico sarà Simone Orazio, giudice per le indagini preliminari al Tribunale di Brindisi, la cui autorevolezza garantirà uno sguardo lucido e autentico sulla realtà delle aule giudiziarie. Infine, Giovanni La Sorsa, Loss Adjuster della Asl Brindisi con competenza anche sulle province di Lecce, Bari, Taranto e Matera, affronterà i decreti attuativi della legge Gelli-Bianco, soffermandosi in particolare sull’obbligo di copertura assicurativa delle strutture sanitarie e sugli adempimenti relativi alle comunicazioni annuali, un tema di grande rilevanza pratica per ogni direzione sanitaria.

Al termine degli interventi è previsto un ampio spazio dedicato al dibattito libero, durante il quale i partecipanti potranno porre domande, segnalare criticità e confrontarsi direttamente con relatori ed esperti.

Il convegno rappresenta un’opportunità significativa per fare chiarezza su un panorama normativo in continua evoluzione, dove le norme si susseguono e si intrecciano con orientamenti giurisprudenziali sempre più articolati.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI