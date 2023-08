Il Maestro Spinelli intende mettere in risalto l’opera che il Grand Master Han Wong cintura nera 9° Dan annualmente mette a disposizione dei più bisognosi.

Lui è una leggenda vivente e un modello per migliaia di Taekwondoka; è un assistente sociale che opera al fianco di milioni di persone in tutto il mondo da molti anni ed è stato insignito del titolo di “Taekwondo Hall of Fame”.

Sono ormai diversi anni che il Gran Master Han Wong si prodiga al fine di consentire a migliaia di atleti di partecipare a competizioni internazionali. Non tutti possono viaggiare e spendere soldi per spostarsi da una parte e l’altra del globo.

Attraverso la piattaforma online tanti possono incontrarsi in una competizione che nulla ha di inferiore a quelle svolte in presenza. Con questa modalità il Gran Master Han Wong attraverso una raccolta fondi permette a molti giovani meno fortunati di realizzare i propri sogni.

Anche per il 2023 il Gran Master ha organizzato il “3rd Han Wang World Wide Open International Poomsae and Speed Kicking Championship 2023”, lo scopo di tale iniziativa come ho già detto in precedenza è quello di mettere a disposizione tutto il ricavato dell’iscrizione di circa 450 atleti partecipanti e 16 Nazioni, per aiutare i poveri ragazzi bisognosi durante la fase più dura della storia umana.

Abbiamo investito un notevole importo di fondi per aiutare i meno fortunati in India.

Cercheremo di organizzare altri campionati online proprio per aiutare i più bisognosi.

Si realizza con tali iniziative il valore più nobile del Taekwondo, quello di rendere tutta l’umanità una sola famiglia.

Grazie di cuore al Gran Master Han Wong per aver reso possibile tutto questo.