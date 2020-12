Continua la solidarietà dei brindisini in questo particolare Natale 2020 dove mancheranno, soprattutto, gli abbracci tra parenti e tra gli amici. Un Natale per molti in solitudine.

Un gruppo di mamme (hanno voluto mantenere l’anonimato) con la disponibilità della Direzione Sanitaria del nosocomio brindisino e del direttore del reparto di Pediatria, Fulvio Moramarco, hanno consegnato alcuni pacchi regalo contenenti giocattoli da distribuire ai bambini che passeranno, purtroppo, le feste natalizie in ospedale.

I pacchi dono sono stati consegnati questa mattina alla Caposala di Pediatria, Lacorte, che ha provveduto personalmente a sistemarli sotto il grande albero.di Natale realizzato nella sala d’aspetto del reparto.