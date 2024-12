Sabato 22 dicembre, il Museo Archeologico Ribezzo di Brindisi è stato teatro di un evento che ha unito arte contemporanea, archeologia ed eccellenze del territorio.

Grazie alla proroga fino al 12 gennaio 2025 della mostra “Rivelazioni” dello scultore Sabino de Nichilo, la curatrice Ilaria Caravaglio ha organizzato una speciale visita guidata, coinvolgendo addetti ai lavori, appassionati e curiosi. L’incontro ha offerto un affascinante viaggio tra le opere contemporanee e i reperti storici del museo, creando un dialogo suggestivo tra passato e presente.

A rendere ancora più speciale l’appuntamento, una degustazione gratuita di prodotti locali di altissima qualità: vini, olio, taralli, biscotti e amari offerti da Otri del Salento, Eredi Tamborrino 1931, Mille Sapori, Chicchi e Grani e lo Zodiaco.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi visitatori, che hanno approfittato dell’occasione per uno scambio di auguri in vista delle festività natalizie, in un’atmosfera conviviale e culturalmente ricca.