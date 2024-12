Il Teatro Kopó di Brindisi regala un fine settimana unico, con due imperdibili appuntamenti per tutte le età.

Da un lato, il debutto della stagione teatrale per famiglie e bambini con lo spettacolo natalizio “Natale Tutti i Giorni”, un racconto magico e divertente per vivere l’atmosfera delle feste.

Dall’altro, il toccante “A Futura Memoria”, un viaggio poetico e ironico sul senso della vita e della morte, proposto dalla prestigiosa Compagnia Raumtraum.

Un doppio evento pensato per coinvolgere grandi e piccoli, unendo la leggerezza delle favole alla profondità del teatro d’autore.

“NATALE TUTTI I GIORNI”

Sabato 14 dicembre, ore 16.30

La stagione teatrale per bambini e famiglie si apre con la brillante rivisitazione della celebre storia di Scrooge, l’avaro che riscopre lo spirito natalizio grazie all’aiuto di tre misteriosi spiriti. Un viaggio tra passato, presente e futuro che trasforma un uomo cinico e insensibile in un simbolo di speranza e amore.

Proposto dalla Compagnia Post-it33, già al Teatro Kopó lo scorso anno con Flyclown, lo spettacolo unisce divertimento, poesia e riflessione, offrendo un’esperienza adatta a tutta la famiglia.

Consigliato per bambini dai 6 anni in su, vede in scena Mariano Viggiano, Salvatore Riggi,

Giorgia Lunghi e Claudia Martino.

“A FUTURA MEMORIA”

Sabato 14 dicembre, ore 21.00 | Domenica 15 dicembre, ore 18.00

Un vecchio attore e la sua giovane allieva condividono una convivenza grottesca e simbiotica fatta di battibecchi, routine e un ambiguo gioco di potere. Sullo sfondo di una vita giunta al termine, tra ironia e poesia, si sviluppa una riflessione sul senso dell’esistenza. Diretto dalla Compagnia Raumtraum, lo spettacolo è una straordinaria fusione di comicità, grottesco e onirico, con un inale catartico sulle note di Bach. Una narrazione unica che promette di emozionare e far riflettere.

INFO E PRENOTAZIONI

📍 Teatro Kopó Brindisi – Via Sant’Angelo 67 – Tel. 0831 260169 – Whatsapp 375 5311802

🎭 “Natale Tutti i Giorni” – Sabato 14 dicembre, ore 16.30 (ingresso 10€)

🎭 “A Futura Memoria” – Sabato 14 dicembre, ore 21.00 | Domenica 15 dicembre, ore 18.00

(Ingresso 15€ – ricorda che il teatro offre un piccolo aperitivo prima dello spettacolo il sabato e dopo lo spettacolo la domenica)

🎟 Biglietti disponibili presso la biglietteria del teatro e online su www.brindisi.teatrokopo.it