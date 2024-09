«Da oggi in biblioteca, grazie alla donazione personale del sindaco Silvana Errico, potrai trovare una sezione interamente dedicata ai libri in formato accessibile, progettati per essere condivisi e per favorire l’inclusione di tutti i bambini e le bambine, e non solo… Troverai: Libri in simboli CAA; albi illustrati senza parole; libri in braille; libri ad alta leggibilità. Vi aspettiamo!». Così hanno scritto le operatrici della società “Libermedia”, che gestisce i servizi bibliotecari della “Giovanni XXIII”, biblioteca che non ha chiuso i battenti nemmeno ad agosto, continuando ad ospitare nel periodo estivo studenti universitari e studiosi.

Ed ora, primo giorno del nuovo anno scolastico 2024-2025, i libri accessibili catalogati (si tratta complessivamente di 75 titoli) sono già fruibili nella sala di lettura. «L’impegno dalla prima cittadina della città di San Vito dei Normanni era stato preso già durante il primo incontro della Biblioteca itinerante di Lettori alla Pari il 29 aprile, quando alla presenza di Antonio Giampietro, Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Puglia, e Dario Siciliano, Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità del Comune di San Vito dei Normanni, alla presenza dell’intero Consiglio Comunale, aveva promesso che da lì a breve la Biblioteca di San Vito avrebbe avuto libri accessibili», spiegano in una nota dalla casa editrice “La Meridiana” che ha curato la settimana della “Biblioteca itinerante”, iniziativa condivisa dal Consorzio per la realizzazione del Sistema Integrato di Welfare dell’Ambito Territoriale Sociale BR1 Comuni Brindisi / San Vito dei Normanni.

E nella nota si aggiunge: «Con un acquisto personale, la sindaca Silvana Errico ha reso la Biblioteca destinataria di libri tattili, silent book, libri in CAA, libri ad Alta leggibilità di case editrici diverse, le stesse che durante la presenza e le azioni della Biblioteca itinerante del Progetto Lettori alla pari, le scolaresche di San Vito hanno avuto modo di conoscere e sfogliare. Un tassello importante – si conclude – per garantire all’intera comunità di San Vito il diritto alla lettura allargandolo a tutti grazie alla presenza di libri accessibili».

