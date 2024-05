Nella Biblioteca comunale “Giovanni XXIII” di San Vito dei Normanni, da questa mattina alle 9 e fino a domani – nell’ambito della Biblioteca itinerante, iniziativa condivisa dal Consorzio per la realizzazione del Sistema Integrato di Welfare dell’Ambito Territoriale Sociale BR1 Comuni Brindisi / San Vito dei Normanni e dalle Edizioni La Meridiana con lo scopo di offrire la possibilità di conoscere, sfogliare libri accessibili e avventurarsi in letture accessibili – sono in corso esercizi di creatività e un laboratorio per sperimentare appieno le potenzialità della Comunicazione Aumentata Alternativa (CCA).

Questa mattina, infatti, per bambini e bambine di scuola primaria si è dato vita a «Educare all’arte attraverso la CCA con Frida Kahlo», mentre l’«Educare all’arte attraverso la CCA con Van Gogh» è stato il momento di crescita per ragazzi e ragazze di scuola secondaria di primo grado. Le presentazioni di “Froda Kahlo. Pittrice coraggiosa” e di “Vincent Van Gogh. Pittore malinconico”, sono stati a cura di Teresa Righetti, founder di ArtistiCAA® la quale, domani 3 maggio, alle 9 ed alle 11 svolgerà ulteriori due momenti di incontro con i ragazzi, sempre sugli stessi temi, ma in questo caso l’approfondimento su Van Gogh è per bambini e bambini di scuola primaria, mentre quello sulla Kalho è per ragazze e ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

Nel pomeriggio di oggi, ancora, per insegnanti ed educatori ecco «Educare all’arte attraverso la CCA: laboratorio ArtistiCAA®», con Teresa Righetti che condividerà la sua conoscenza sulla (CCA) illustrandone l’applicazione e raccontando il percorso di creazione dei libri su Frida Kalho, Vincent Vabn Gogh e Bansky.

Fino a domani, 3 maggio, ancora, proseguono le visite guidate per scuole ed associazioni secondo turni fissati fra le ore 9:00 e le 12:45 e fra le 17:00 e le 18:45.

«Sarà una settimana di visite guidate, incontri, presentazioni e laboratori gratuiti con oltre 200 libri accessibili in simboli, braille, silent book, libri in lis e ad alta leggibilità», avevano spiegato gli organizzatori all’atto dell’inaugurazione e non stanno certamente mancando i momenti di confronto e di crescita culturale ed umana secondo il pensiero guida dell’iniziativa: «Leggere è un piacere, che sia accessibile è un diritto».

Per informazioni e prenotazioni: bit.ly/lap_bibliotecaitinerante­­_sanvitodeinormanni

COMUNICATO STAMPA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN VITO DEI NORMANNI