Alla tua eterna bellezza,

Alla freschezza dei tuoi 15 anni,

Alla tua giovinezza,

Al tuo meraviglioso sorriso…

Per sempre, Melissa!

La tua scuola

C’è anche il nome di Melissa Bassi tra i nominativi presenti sull’Albero della Memoria.

Per commemorare il centenario della Prima Guerra Mondiale, nella Cattedrale di San Patrizio a Dublino, è stato installato, nel 2014, un Albero delle Memoria dedicato alle vittime di violenze, tragedie e atti di terrore. L’albero è di acciaio, privo di foglie e ognuno può lasciare, con un messaggio di speranza, una foglia. Ogni foglia, unica nella sua forma e nel suo significato, diventa parte di un tutto più grande, un tributo silenzioso e duraturo.

Durante il Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), “Il Morvillo abroad!”, gli alunni dell’I.P.S.S.S. “F.L. Morvillo Falcone”, accompagnati anche dalla Dirigente, dott.ssa Irene Esposito, hanno voluto rendere omaggio a Melissa Bassi, inserendo una foglia, con il suo nome, sull’Albero della Memoria nella Cattedrale di San Patrizio.

Questo gesto simbolico è stato un modo per ricordare Melissa, giovane studentessa del Morvillo-Falcone, tragicamente uccisa nell’attentato avvenuto il 19 maggio 2012, presso la sua scuola.

L’inserimento di una foglia per ricordare Melissa Bassi è un gesto significativo, un segno di rispetto, di amore e di un ricordo che vuole restare vivo.

Una foglia come simbolo di ricordo è un’immagine potente. Le foglie, con il loro ciclo di vita che si rinnova ogni anno, rappresentano la transitorietà della vita, ma anche la continuità della memoria. Il ricordo continua a vivere, così come l’albero continua a crescere e germogliare nuove foglie.

Il nome di Melissa non sarà presente solo su una foglia.

La scuola ha recentemente attivato tutte le procedure necessarie per aggiungere al nome di F.L.Morvillo Falcone anche quello di Melissa Bassi, così da rendere la sua memoria parte integrante della comunità scolastica.

.