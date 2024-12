Continua a volare sulle ali dell’entusiasmo la Dinamo Brindisi, che nella prima giornata di ritorno conquista un’importante vittoria contro il Mola New Basket con un perentorio 92-61. La squadra guidata da coach Cristofaro consolida il primo posto in classifica, confermando l’ottimo momento di forma e la forza di un gruppo compatto e determinato.

Protagonista assoluto della serata ancora Neno Jovanovic, autore di una prestazione monstre con 29 punti (7/8 da due e 3/6 da tre) e una valutazione di 35. L’ottima performance individuale si inserisce in una prova corale efficace, con ben quattro giocatori in doppia cifra: Beltadze, Stonkus e Datuowei.

Privo di capitan Pulli, fermo ai box per un colpo subito al naso nell’ultimo allenamento, coach Cristofaro parte con Beltadze in quintetto in posizione di pivot. La partita inizia a ritmo lento, con le squadre che faticano a carburare nei primi minuti, ma la Dinamo Brindisi prende rapidamente il controllo del gioco. Le triple di Calò e Jovanovic accendono il match e portano i biancazzurri sul 19-6, prima del 24-9 con cui si chiude il primo tempino.

Nel secondo quarto, la Dinamo continua a spingere, con Jovanovic, Stonkus e Datuowei che incrementano il vantaggio. Mola prova a reagire con i canestri di D’agnano e Berardi, ma non basta: il tabellone segna 43-29 all’intervallo.

Al rientro, Mola tenta una reazione veemente, grazie alla tripla di Lafitte e agli 8 punti di Berardi, arrivando fino al -7, sul 49-42, con un parziale di 6-13. Dopo un time-out strategico di coach Cristofaro, i biancazzurri accelerano, allargando di nuovo il divario fino al 63-45 al termine del terzo quarto.

Negli ultimi dieci minuti, la Dinamo gestisce senza mai abbassare l’intensità, continuando a dominare il gioco. Coach Cristofaro dà spazio ai giovani Delvecchio, De Luca e Montanile, che rispondono alla grande, contribuendo in maniera concreta. La sirena finale sancisce una vittoria schiacciante.

Con questa vittoria, la Dinamo Brindisi prolunga la sua striscia positiva, confermandosi come una delle squadre da battere in campionato. L’entusiasmo attorno alla squadra cresce e i tifosi possono continuare a sognare in grande per il prosieguo della stagione.

Prossimo turno di campionato domenica 8 dicembre alle 18 in trasferta contro il Canusium Basket, un’altra sfida importante per mantenere il ritmo in campionato.

Dinamo Basket Brindisi – Mola New Basket 92-61 (24-9, 43-29, 63-45, 92-61)

Dinamo Brindisi: Greco 3, De Luca 2, Jovanovic 29, Montanile, Urbonas 2, Datuowei 13, Pulli,

Stonkus 14, Calò 8, Di Ianni 8, Delvecchio 2, Beltadze 11 – All. Cristofaro

Mola New Basket: Berardi 18, Tanzi 13, Macera, Lafitte 7, Messina 5, Setti, Prunotto 2, Burt 3, Lepore, Mazzeo 5, D’agnano 8, Barnaba – All. Masini

Arbitri: Laveneziana di Monopoli (Bari) – Farina Valaori di Brindisi

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi