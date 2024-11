Valtur Brindisi è lieta di annunciare il rinnovo di partnership con ‘Io Bimbo’, Silver Sponsor per il sesto anno consecutivo.

“Un coro tanto caro ai tifosi dice: ‘che vinca o che perda, noi siam sempre qua …’, con questo spirito sosteniamo da sei anni la nostra maglia con l’assoluta convinzione di rivederla presto protagonista dove meritA. Sempre Forza Brindisi“, il commento del dott. Giacomo Mirabella, amministratore dell’azienda Io Bimbo.

Le parole del General Manager Tullio Marino: “Annunciare il rinnovo di sponsorizzazione per il sesto anno consecutivo con un’azienda importante a livello nazionale come Io Bimbo è per tutti noi motivo di grande orgoglio. Ci tengo a ringraziare tutto il management, in particolar modo il dott. Giacomo Mirabella, per il sostegno sempre costante con la speranza che il nostro sodalizio continui in futuro a riservarci reciproche soddisfazioni”.

La più grande catena di distribuzione specializzata di prodotti per le mamme in attesa e i bimbi in crescita nel settore dell’infanzia da zero a tre anni, ha deciso di rinsaldare il proprio legame con i colori biancoazzurri dopo quattro emozionanti stagioni vissute insieme.

Io Bimbo è presente a Brindisi in via Enrico Fermi, n.2 e a Surbo (Le) in via dell’Artigianato a pochi passi dal Centro Commerciale Ipercoop La Mongolfiera con due megastore di oltre 1000mq dedicati interamente alla prima infanzia.​

L’azienda si avvale di un network costituito da oltre 50 negozi dislocati su tutto il territorio nazionale.

L’offerta delle migliori marche a prezzi competitivi, l’esigenza della migliore qualità e l’eccellenza nell’assistenza clienti da parte di personale esperto, fanno di ‘Io Bimbo’ un Brand unico nel settore.

L’attenzione al design e la praticità delle soluzioni proposte completano il profilo di un gruppo che, grazie a un’organizzazione snella e dinamica, può coniugare eccellenza e competitività.

Valtur Brindisi comunica con soddisfazione il rinnovo quinquennale di partnership con Unibed Materassi, azienda che continua a sostenere sempre più la pallacanestro brindisina grazie alla crescita costante sul territorio nel proprio settore.

Un rinnovo che lega indissolubilmente Giuseppe Lasorella, titolare dell’azienda leader in Puglia nella produzione e commercializzazione di sistemi di riposo, alla Stella del Sud in virtù di un vero rapporto di amicizia e stima con la presidenza e in particolar modo al General Manager Tullio Marino.

Valtur Brindisi e tutti i tifosi biancoazzurri continuano a scegliere la qualità dei processi produttivi Unibed per i materassi ergonomici, in memory foam, memory hd, watergel e ioni d’argento.

I punti vendita regionali Unibed Materassi sono situati a Brindisi in via Bastioni San Giorgio n.31-33-35, a Mesagne in via Mannarino n.1, a Lecce in via Giacomo Leopardi n.120, a Taranto in via Cesare Battisti n.259 e Maglie in via Gramsci n.9.

Altri cinque anni insieme: grazie Unibed e Forza Brindisi!

Ufficio Stampa Valtur Brindisi