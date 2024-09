Allo scadere del primo anniversario dalla presentazione ufficiale l’Associazione Sportiva Culturale Ricreativa “Uniti per lo Sport” che di anni di attività sul territorio cittadino ed ormai, anche profondamente nella provincia di Brindisi, ne festeggia addirittura tre, il bilancio non può che ritenersi estremamente positivo.

Obiettivo principale del Presidente Carmine Iaia è stato sin dall’inizio quello di trarre il meglio dalle collaborazioni con partner che potessero fare la differenza senza trascurare nessun aspetto compresi il sociale, l’ambientale e l’umanitario. La storia della A.S.C.R. “Uniti per lo Sport” si è fregiata sin dall’inizio della splendida esperienza di organizzazione eventi e collaborazione tra numerose realtà sportive dilettantistiche della città di Brindisi. Quello che inizialmente poteva sembrare solo un ambizioso progetto sulla carta si è concretizzato, attraverso l’ampiamente dimostrata capacità di fare rete, un contributo più che riuscito di conferire benefici ad un settore, come quelle delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, investito ormai da cambiamenti importanti.

Sono ben 43 le Associazioni Sportive Dilettantistiche della città e della provincia di Brindisi che hanno scelto di aderire a questa realtà, una preferenza passata attraverso la splendida esperienza di interazione e di promozione di eventi sportivi come “Il Natale dello Sportivo”, “Il Festival dello Sport”, “Sport and Party”, “La Pasquetta Brindisina”, “Gala dello Sport”; momenti di contatto con la città e decine di migliaia di cittadini e di sportivi, che hanno valorizzato le infinite risorse che questo sodalizio ha scelto di mettere in campo e la volontà e l’opportunità di garantire il riconoscimento di pari diritti per tutte, persino le più piccole realtà sportive dilettantistiche del territorio, nelle sedi pubbliche e istituzionali.

La volontà della ASCR di non trascurare nessun aspetto della sfera umana, non solo in ambito sportivo, ma decisamente sull’opportuna conoscenza e necessità di benessere ed equilibrio, è stato affrontato e dimostrato in occasione dell’accordo per l’imminente sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con FIPSIS – Federazione Italiani Psicologi dello Sport. Un passaggio che si intreccia perfettamente con l’importanza di una concreta professionalizzazione e affermazione sul territorio di chi si lega a “Uniti per lo sport”, attraverso la fruizione di servizi e convenzioni utili allo scopo.

“Non posso che ritenermi pienamente soddisfatto di questo primo anno di lavoro e dai risultati di Uniti per lo Sport, – ha dichiarato il maestro Carmine Iaia – conseguenze di tanto tempo e lavoro dedicato alla strutturazione e messa in opera di quella che poi si è concretizzata nella realtà che oggi vanta l’affiliazione di 43 società sportive tra Brindisi e la sua provincia e le decine di migliaia di persone che partecipano agli eventi organizzati. Ripartendo da questi numeri e dai tanti momenti dedicati al grande pubblico, l’obiettivo che ci poniamo per l’immediato futuro è, al minimo, di mantenere questo numero di associazioni con lo scopo principale di fare gruppo. Una importante parte del nostro impegno resterà quello nel sociale ed il lavoro di sensibilizzazione contro i fenomeni di allarme civile a stretto contatto con le scuole e gli studenti di ogni ordine e grado. Invito tutte le associazioni di Brindisi e provincia – conclude il Carmine Iaia – a visitare la nostra pagina Instragam o a contattarmi al num 3479428957”

Si riparte quindi dalle società affiliate a “Uniti per lo Sport”. Si tratta di: Boxe Iaia, Asd 40 Nodi, Approdo Di Ponente, Atletica Mesagne, Aurora Basket, Asd Bdl, Black Deer Soft Air Brindisi, Bran Sport, Brundisium Volley, Casale Calcio, Bubble Football Brindisi, Asd Cabeza Mala, Centro Arte Danza, Centro Sportivo Padel Bellaria, Circolo Della Scherma Brindisi, Circolo Tennis, Club Olympia, Dinamo Basket, Eurosport Academy Calcio, Evolution Fitness, Federazione Italiana Krav Maga, Ginnastica La Rosa, Go Sport, Invictus Fight Lab, Koru Volley Brindisi, Asd La Maison De La Danse, Mfr Atletica Brindisi, New Sport Padel, Palestra Big, Asd Paradiso Calcio, Progetto Benessere, Asd Pro Gym, Asd Quidditch Brindisi, Asd Salver Brindisi Calcio, Street Tango, Asd Studio Dance Brindisi, Taekwondo Gold Team, Tango Levante, Universal Sporting Batttista, Vertical Gym e Wellness Studio, Asd Zzw Triathlon Brindisi.

Ufficio Stampa “Uniti per lo Sport” Brindisi